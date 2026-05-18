Nowe kryteria oceniania zachowania? Nauczyciele zwrócą uwagę na tę kwestię
MEN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień projekt dotyczący zmian w zasadach oceniania uczniów. Uwagę szczególnie zwracają propozycje zmian przepisów wystawiania ocen z zachowania. Na notę, jaka znajdzie się na świadectwie uczniów, miałaby wpływać m.in. "postawa patriotyczna" dziecka.
W skrócie
- Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji projekt zmian dotyczący oceniania uczniów, w tym zasad ocen z zachowania.
- Nowe propozycje zakładają wprowadzenie do kryteriów oceny z zachowania m.in. postawy patriotycznej oraz szacunku wobec innych i przestrzegania norm społecznych.
- Według prof. Marka Konopczyńskiego wprowadzenie kryterium postawy patriotycznej może być trudne do jednoznacznej oceny i prowadzić do działań okazjonalnych.
Zgodnie z dotychczasowym schematem zachowanie uczniów oceniane było w sześciostopniowej skali: od oceny nagannej po wzorową. O ile nota za sprawowanie nie wpływa bezpośrednio na promocję do kolejnej klasy, o tyle staje się istotna dla uczniów chcących otrzymać tzw. "pasek" na świadectwie - tylko osoby z co najmniej "bardzo dobrym" zachowaniem mogą na niego liczyć.
Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", dotychczas przy wystawianiu oceny z zachowania nauczyciele brali pod uwagę m.in. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły czy piękno mowy ojczystej. Wkrótce kryteria te mogą się jednak zmienić.
Ocena z zachowania. MEN szykuje zmiany
Dziennik przekazał, że MEN szykuje zmiany, kierując do konsultacji publicznych i uzgodnień projekt zmian w przepisach dotyczących oceniania uczniów. Planowane zmiany mają dotknąć także oceny z zachowania. Wśród nowych kryteriów mają pojawić się m.in. szacunek wobec innych, przestrzeganie norm społecznych i "postawa patriotyczna".
W praktyce mogą to być np. udział ucznia w szkolnych uroczystościach i obchodach świąt narodowych, godne zachowanie podczas hymnu czy zaangażowanie w działania związane z historią i tradycją szkoły, miasta lub regionu - tłumaczyła w rozmowie z gazetą Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu edukacji, pytana o ostatnie z kryteriów.
"Postawa patriotyczna" ucznia. Rzeczniczka MEN wyjaśnia
Jak doprecyzowała rzeczniczka, "postawa patriotyczna" rozumiana ma być w tym przypadku jako "szacunek do własnego kraju, jego historii i tradycji, ale też do lokalnej społeczności oraz innych kultur".
Zdaniem prof. Marka Konopczyńskiego cytowanego przez "DGP" "intencje ministerstwa mogą być dobre, ale nauczyciele będą mieli ogromnie trudne zadanie, wystawiając stopnie", bo - według eksperta - "sam patriotyzm bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować i ocenić w szkolnych kryteriach".
Co więcej, według profesora przyjęcie takiego kryterium "może prowadzić do postaw okazjonalnych, na pokaz, za którymi nie stoi nic trwałego".