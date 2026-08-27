- W całej sprawie najważniejsze jest, by ścigać osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom - mówił Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej.

Minister sprawiedliwości wyjaśnił ponadto, że działania prokuratury skupiają się na dwóch priorytetach. - Nie tylko wyjaśnienie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa - zaznaczył.

Minister sprawiedliwości: ws. Zondacrypto zabezpieczyliśmy ponad 100 mln złotych

Zapewnił, że zabezpieczenie środków musi nastąpić w takiej ilości, "żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości swoje utracone środki odzyskać". Według Żurka, służby są w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały 100 milionów złotych.

Szef MS przypomniał, że jest to kwota zbliżona do tej, które pojawiły się w roszczeniach składanych przez poszkodowanych w prokuraturze.

Żurek nie odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy, czy Piesiewicz usłyszał już zarzuty. Stwierdził też, że nie wie czy prokuratorzy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie.

- Wiem, że ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury, tam jest zatrzymana. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie - stwierdził i dodał, że komunikat w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie opublikowany w godzinach popołudniowych.

Prezes PKOl zatrzymany. Chodzi o sprawę Zondacrypto

W czwartek, w sprawie Zondacrypto, zatrzymany został Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Informację, potwierdzoną następnie przez Polsat News, jako pierwsi nieoficjalnie podali dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24.

"Dziś w ramach śledztwa w sprawie ZondaCrypto zatrzymany został Radosław P. Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK" - przekazał kilkadziesiąt minut po zatrzymaniu Waldemar Żurek.

Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego aresztowano w jego domu w Warszawie. Nie stawiał oporu podczas czynności z funkcjonariuszami i został przewieziony do prokuratury na przesłuchanie.

Zondacrypto od października 2025 r. było sponsorem generalnym PKOl, a siedzibę komitetu przemianowano wtedy na "Zondacrypto Centrum Olimpijskie PKOl". Ze względu na działalność przedsiębiorstwa swoje oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy ludzi. Szacowane straty wynoszą 350 mln złotych.

Więcej informacji wkrótce...



