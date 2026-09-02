W skrócie Jaromira W. jest jedną z zatrzymanych osób w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto, a jej były mąż, Marian W., jest podejrzany w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka - donosi TVN24.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o zatrzymaniu trzech osób, których inicjały to J.W., A.P. i R.Z., jednak nie podał szczegółowych danych o ich tożsamości.

Siostra Sylwestra Suszka, Nicole Suszek, wskazała powiązania zatrzymanych z jej zaginionym bratem oraz przejęciem jego majątku.

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Informacje o zatrzymaniu trzech kolejnych osób w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto przekazał w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister potwierdził także ustalenia Polsat News na temat płci zatrzymanych - były to zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Szef resortu sprawiedliwości odmówił jednak udzielenia szczegółowych informacji na temat ich tożsamości. Prokuratura Krajowa przekazała jedynie inicjały podejrzewanych - J.W., A.P. oraz R.Z.

Afera Zondacrypto. Media: Wśród zatrzymanych Jaromira W.

Reporter "Superwizjera" Maciej Duda i reporter tvn24.pl Robert Zieliński poinformowali nieoficjalnie, że wśród zatrzymanych znalazła się Jaromira W., była żona Mariana W., podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay - późniejszej Zondacrypto.

Dziennikarze przekazali, że mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uprowadzenia i zaginięcia Suszka, a także przejęcia jego majątku. Bardzo podobne miały zostać przedstawione także jego żonie. - Wiemy, że odmówiła składania wyjaśnień - mówił Duda na antenie TVN24.

- Jeszcze w końcu lipca śledczy zabezpieczyli gigantyczny majątek, który przynajmniej na dokumentach, na papierze, należał do Jaromiry W. - nieruchomości warte kilkanaście milionów euro we Francji, w Szwajcarii - dodał.

Według ustaleń dziennikarzy kobieta wzbogaciła się o ponad 10 milionów euro po zniknięciu Suszka. TVN24 przekazał także, że Marin W. od dawna współpracował z Przemysławem Kralem, prezesem Zondacrypto.

Trzy osoby zatrzymane ws. Zondacrypto. Siostra Suszka: Były naprawdę blisko mojego brata

Do sprawy nowych zatrzymań na antenie Polsat News odniosła się Nicole Suszek, siostra zaginionego. Jak przekazała, zna inicjały kobiet i jest pewna, że były blisko jej brata oraz całej sprawy.

- Pani A.P. jest powiązana z miejscem, w którym mój brat zaginął, jak i również weszła we władzę, przejęła niektóre części majątku mojego brata. Jestem na 99 proc. pewna, że to jest ta kobieta - powiedziała.

Skomentowała także inicjały drugiej z zatrzymanych. - Druga kobieta, czyli J.W., to jest kobieta, która była blisko związana z przyjacielem mojego brata, czyli z panem Mańkiem, z którym ja do dnia dzisiejszego nadal mam sprawy w sądzie. Jestem posądzona o to, że go zniesławiłam. To są osoby, które naprawdę były blisko mojego brata - poinformowała.

Polska Agencja Prasowa przekazała z kolei, że do prokuratury doprowadzono inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego. Został on wprowadzony do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. - Jestem poszkodowany - powiedział dziennikarzom.



