W skrócie Premier Donald Tusk skomentował najnowsze informacje dotyczące Zondacrypto, wskazując na powody blokowania ustawy o kryptowalutach przez Karola Nawrockiego i PiS.

Według ustaleń dziennikarzy, poseł PiS Michał Moskal oraz Artur Chodziński spotkali się z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu 2025 roku.

Rozmowy na Ibizie zakończyły się bez formalnej współpracy, jednak po spotkaniu wzrosło zainteresowanie Moskala tematem kryptowalut i zgłosił on poprawki do rządowego projektu ustawy.

Z doniesień Onetu wynika, że Przemysław Kral był bliski kupienia 20 proc. udziałów w Telewizji Republika, jednak do finalizacji transakcji nie doszło, a strony podają rozbieżne wersje zakończenia negocjacji.

W Zondacrypto oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy osób, a straty szacowane są na 350 mln złotych; Przemysław Kral miał podjąć współpracę ze śledczymi, a jego obrońcą został Roman Giertych.

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"Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial 'Zonda' dopiero się rozkręca…" - napisał Donald Tusk.

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Polityk odniósł się w ten sposób do najnowszych doniesień w sprawie Zondacrypto. W środę rano dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 poinformowali o spotkaniu posła PiS Michała Moskala i byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z szefem przedsiębiorstwa Przemysławem Kralem.

Nowe informacje ws. Zondacrypto. Donald Tusk: Dopiero się rozkręca

Z ustaleń dziennikarzy, które potwierdził sam polityk, wynika, że do spotkania doszło w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Poseł tłumaczył, że celem rozmowy było pozyskanie sponsora konferencji, którą organizowała jego fundacja. Z kolei Chodziński, pracujący w tym czasie dla Zondacrypto, wyjaśnia, że szef poprosił o skontaktowanie go z młodym politykiem, zainteresowanym nowymi technologiami.

Ostatecznie rozmowy zostały jednak zerwane ze względu na kontrowersje, które narosły wokół przedsiębiorstwa. Dziennikarze zauważają jednak, że bezpośrednio po spotkaniu gwałtownie wzrosło zainteresowanie Moskala tematem kryptowalut.

22 lipca w Sejmie odbyła się debata nad rządowym projektem ustawy regulującej tę kwestię - poseł PiS nie wziął w niej udziału. Tymczasem 9 września polityk ogłosił, że wraz z Januszem Kowalskim zgłasza serię poprawek, aby "ucywilizować ten projekt".

Ostatecznie przygotowano ich 14, z czego jedną ostatecznie wycofano. Zawarte w nich zmiany były tożsame z uwagami, które wcześniej przekazał sam Przemysław Kral, za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Do sprawy wkrótce odniósł się sam Moskal, przekonując, że z szefem Zondacrypto rozmawiał tylko raz i ostatecznie nie doszło między nimi do żadnej formalnej współpracy. Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na profilu polityka w serwisie X.

Afera Zondacrypto. Media: Kral był bliski kupienia udziałów w Telewizji Republika

Nowe informacje w sprawie Zondacrypto przekazał także Onet. Według źródeł portalu Kral był bliski kupienia 20 proc. akcji Telewizji Republika. Szczegóły transakcji opiewającej na około 16 mln złotych prezes stacji Tomasz Sakiewicz miał uzgadniać w Monako. Rachunki za pobyt na kwotę około 10 tys. złotych opłacił prezes giełdy kryptowalut.

Przypomnijmy, współpraca na linii Zondacrypto - Republika niemal przez cały 2025 rok przebiegała bardzo dobrze. Od marca do grudnia giełda miała wydać na reklamy w prawicowej telewizji co najmniej 37,5 mln złotych.

Ostateczna wersja listu intencyjnego była gotowa 2 grudnia 2025 roku. Do zawarcia umowy jednak nie doszło. Przedstawiciele obu stron podają rozbieżne wersje zdarzeń. Według Sakiewicza, który rozmawiał z Onetem, on sam odstąpił od podpisania dokumentu. Jak tłumaczył, na jaw wyszło, że Zondacrypto ma problemy z wypłatą środków.

Onet skontaktował się także z prawnikiem obsługującym transakcję po stronie Zondycrypto. - Podpisany przez pana Sakiewicza list przekazałem panu Kralowi, ale on wstrzymywał jego podpisanie - przekazał.

Przemysław Kral chciał kupić TV Republika? Sakiewicz: Sfałszowane dokumenty

"Mamy ów list intencyjny. Brakuje na nim podpisu Krala, jest za to cyfrowy podpis Sakiewicza. Kopia, którą posiadamy, zawiera adnotację 'not verified', co znaczy tyle, że cyfrowy podpis Sakiewicza nie został jeszcze zweryfikowany przez odbiorcę, czyli prawnika Krala" - pisze Onet.

Po publikacji artykułu do sprawy odniósł się sam Sakiewicz, który oskarżył autorów tekstu o "posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami".

"Bez fałszerstwa nie są w stanie nic sklecić. Tak samo mimo opublikowania przez nas wszystkich rozliczeń podają sfałszowane rozliczenia za reklamy. Siedem razy wyższa suma" - przekazał.

W Zondacrypto swoje oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy ludzi. Szacowane straty wynoszą 350 mln złotych. W ostatnich dniach doszło do przełomu. Kral miał pójść na współpracę ze śledczymi, a jego obrońcą został Roman Giertych.



