W skrócie Przemysław Czarnek poinformował, że stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego poprawia się, a kuracja "zbliża się ku końcowi".

Jarosław Kaczyński od niemal tygodnia przebywa w szpitalu, gdzie trafił z powodu infekcji.

Zdrowie prezesa PiS wywołało niepokój zarówno wśród polityków partii, jak i prezydenta Karola Nawrockiego.

W trakcie porannej rozmowy na antenie RMF FM Przemysław Czarnek pytany był o stan zdrowia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Były minister edukacji poinformował, że nie dzwonił do przebywającego w szpitalu polityka.

- Staram się nie przeszkadzać panu prezesowi, kiedy nie trzeba - mówił.

Przemysław Czarnek o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego: Kuracja zbliża się ku końcowi

- Mam doskonałe informacje na temat stanu zdrowia pana prezesa. Wiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Infekcja będzie wyleczona pewnie w tym tygodniu - dodał.

Przemysław Czarnek był dopytywany, czy jest szansa, aby do najbliższego piątku prezes PiS opuścił placówkę leczniczą. Polityk nie zdecydował się jednak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

- Ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym teraz stawiać diagnoz, jakichś rokowań co do wyjścia ze szpitala - zaznaczył.

Podsumowując całą swoją wypowiedź, były minister edukacji podkreślił, że "kuracja zbliża się ku szczęśliwemu końcowi".

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z podejrzeniem infekcji

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala na początku ubiegłego tygodnia. Informację o hospitalizacji prezesa PiS potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. Przekazał wówczas, że lider ugrupowania zmaga się z infekcją.

Dziennikarce Polsat News Dorocie Gawryluk udało się ustalić, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sobotnim programie "Kalejdoskop Wydarzeń" przekazała, że Kaczyński miał "problem infekcyjny" i trafił do szpitala z dużą gorączką.

W poniedziałek natomiast "Fakt" przekazał nowe informacje o stanie zdrowia polityka, z których wynikało, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc.

- W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc - poinformowała osoba z otoczenia polityka.

Informator dodał ponadto, że prezes PiS normalnie pracuje i odbiera telefony. - Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza - zapewniał.

Karol Nawrocki zadzwonił do prezesa PiS

Dodajmy, że o zdrowie lidera PiS martwili się nie tylko politycy partii, ale także sam prezydent Karol Nawrocki, który miał zadzwonić do prezesa.

Wirtualna Polska poinformowała, że podczas rozmowy głowa państwa miała zapytać Kaczyńskiego o jego samopoczucie oraz życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Z ustaleń portalu wynika ponadto, że po wyjściu ze szpitala Jarosława Kaczyńskiego planowane ma być jego spotkanie z prezydentem Nawrockim.

