W skrócie Sprawca groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza to około 60-letni mężczyzna zatrzymany na Dolnym Śląsku.

Służby zidentyfikowały sprawcę dzięki analizie treści dostępnych w internecie, a jego kontakty oraz aktywność są obecnie badane.

Po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym zamachu, na polecenie szafa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych zwołano spotkanie z udziałem przedstawicieli odpowiednich służb.

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Informacje o szczegółach zatrzymania sprawcy groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza minister Marcin Kierwiński przekazał na antenie TVP Info. Jego słowa przytoczyła także w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

"Sprawcą groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza był mężczyzna około 60 lat. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku" - napisała.

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Jak dodała Gałecka w dalszej części wpisu, służby trafiły na trop mężczyzny "przez dokładną analizę tych treści, które zawarte zostały w internecie". "Cały czas badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewne służby będą podejmować kolejne decyzje" - wskazała.

Według nieoficjalnych ustaleń Polsat News do zatrzymania mężczyzny doszło we Wrocławiu.

O możliwym zamachu w niedzielę rano informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przekazał, że zgłoszenie w tej sprawie trafiło na policję. Kilka godzin później Polsat News nieoficjalnie ujawnił szczegóły dotyczące treści zgłoszenia, które w nocy z soboty na niedzielę postawiło służby w stan gotowości.

Według ustaleń stacji osoba zgłaszająca miała nawiązać kontakt z jedną z radykalnych grup i usłyszeć, że jej członkowie chcą dokonać zamachu na życie premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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Podobne informacje przekazał TVN24, który opublikował treść zgłoszenia. Znalazła się tam również informacja o spotkaniu z mężczyzną o imieniu Krzysztof. Zgłaszający miał rozmawiać z nim o broni, nienawiści do rządu oraz planowanym zabójstwie masowym.

Na polecenie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego oraz ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka zwołano spotkanie poświęcone tej sprawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb podległych MSWiA, policji, SOP oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



