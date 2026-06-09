Nowe informacje ws. zabójcy sierżanta Sitka. Ujawniono personalia

W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że sprawca zabójstwa polskiego żołnierza Mateusza Sitka to obywatel Maroka Mohamed Addamrou.

Do ataku nożem na sierżanta Mateusza Sitka doszło 28 maja 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych na granicy polsko-białoruskiej, a żołnierz zmarł 6 czerwca 2024 roku.

Śledztwo zostało zawieszone, ponieważ podejrzany ukrywa się na Białorusi i została wobec niego rozpoczęta procedura ekstradycyjna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do tragedii doszło 28 maja 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych na granicy polsko-białoruskiej. Sierżant Mateusz Sitek podczas pełnienia służby został raniony nożem przez jednego z mężczyzn próbującego sforować zaporę.

Mimo udzielenia mu natychmiastowej pomocy, życia 21-letniego wojskowego, służącego w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, nie udało się uratować. Sierżant Mateusz Sitek zmarł 6 czerwca 2024 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Wojskowy został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zabójstwo polskiego żołnierza. Ujawniono personalia sprawcy

Śledztwo ws. zdarzenia wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. We wtorek śledczy poinformowali, że udało im się ustalić personalia sprawcy.

- W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa, przesłuchano na terenie Polski i poza jej granicami ponad 140 świadków oraz uzyskano istotne opinie kryminalistyczne. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza, którym jest mężczyzna, obywatel Maroka - Mohamed Addamrou - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.

W lipcu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Z uwagi na fakt, iż sprawca w chwili popełnienia czynu nie działał na terenie Polski i nie jest znane jego miejsce pobytu na terenie Polski, po uzyskaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Mohameda Addamrou, wdrożone zostały poszukiwania podejrzanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania - przypomniał prokurator.

Ponieważ podejrzany ukrywa się na Białorusi, polska prokuratura w grudniu 2025 roku skierowała do władz w Mińsku wniosek o tymczasowe aresztowanie Marokańczyka i jego ekstradycję. Śledztwo zostało formalnie zawieszone 22 maja, ponieważ mężczyzna nie został zatrzymany.





Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim: Zaznaczył nasze wspólne emocje Polsat News