Prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, sędzia Marcin Oleśko poinformował dziennikarzy w poniedziałek, że 13 sierpnia do sądu wpłynęło zażalenie na postanowienie sądu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania Sebastiana M.

"Rozpoznanie zażalenia należy do kompetencji Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, któremu przekazano akta sprawy wraz z zażaleniem w dniu 13 sierpnia 2025 r." - wyjaśnił w oświadczeniu sędzia Marcin Oleśko.

Wypadek na A1. Obrońca Sebastiana M. złożył zażalenie

Sędzia Agnieszka Leżańska, rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w rozmowie z mediami potwierdziła, że akta sprawy Sebastiana M. są już w sądzie i wyznaczony został sędzia, który rozpatrzy zażalenie. Wyznaczono już także termin, w którym sąd rozpozna wniosek obrońcy.

- O treści wniosku obrońcy nie informujemy - dodała sędzia Agnieszka Leżańska.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 1 sierpnia przedłużył tymczasowe aresztowanie Sebastiana M. do 24 grudnia 2025 r.

- Sąd oparł się o treść artykułu 249. Kodeksu Postępowania Karnego oceniając, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucany mu czyn. Zastosował też przesłanki szczególne dotyczące obawy ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, obawy matactwa, utrudniania postępowania karnego, a ponadto, z uwagi na grożącą surową karę, w tym przypadku jest to osiem lat więzienia - powiedział sędzia Marcin Oleśko po zakończeniu niejawnego posiedzenia sądu.

Obrońca Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda zapowiedziała wówczas złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Ona również nie chciała ujawniać argumentów za tym, żeby jej klient opuścił areszt. Dodała, że będzie wnioskować o uchylenie tego środka zapobiegawczego na rzecz środków o charakterze nieizolacyjnym.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Sebastian M. uciekł za granicę

We wrześniu 2023 r. Sebastian M., prowadząc bmw z nadmierną prędkością autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, uderzył w jadącą prawidłowo w tym samym kierunku kię, którą podróżowała trzyosobowa rodzina z województwa śląskiego. Auto uderzone przez bmw stanęło w płomieniach. Rodzice i ich pięcioletni syn zginęli na miejscu.

Sebastian M. po wypadku nie został zatrzymany przez policję i uciekł za granicę zanim zdołała go przesłuchać prokuratura. Został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 26 maja 2025 r. i decyzją sądu w Piotrkowie Trybunalskim osadzony w areszcie tymczasowym.

W lipcu 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Proces Sebastiana M. rozpocznie się we wrześniu. Sąd wyznaczył już sześć kolejnych terminów rozpraw - po dwie we wrześniu, październiku i listopadzie.

