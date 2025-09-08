Nowe informacje ws. wypadku Katarzyny Stoparczyk. Prokuratura wydała komunikat

W skrócie Prokuratura w Nisku prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego na S-19, w którym zginęła m.in. dziennikarka Katarzyna Stoparczyk.

Do zderzenia doszło w piątek, gdy samochód Skoda Octavia wjechał w tył Skody Scala, powodując śmierć dwóch pasażerów i raniąc kolejne trzy osoby.

Oba pojazdy zabezpieczono do badań, zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Według wstępnych informacji uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Śledztwo zostało wszczęte w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w piątek na drodze ekspresowej S-19, w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie).

Jak przekazała prokuratura, do zdarzenia doszło około godziny 14:45, kiedy kierujący samochodem marki Skoda Octavia 29-letni mieszkaniec Niska Rafał S., najechał na tył pojazdu marki Skoda Scala, którym kierował 61-letni mieszkaniec Rzeszowa, Witold K.

W wypadku śmierć poniosły dwie osoby: pasażerka samochodu Skoda Octavia, dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer Skody Scala, 57-letni mieszkaniec Łukawca Jerzy Ch. Kierowca Skody Scala, a także drugi pasażer tego pojazdu - 46-letni mieszkaniec Rzeszowa Tomasz N. - oraz kierujący Skodą Octavia zostali przewiezieni do szpitali w Leżajsku i Rzeszowie.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Prokuratura podała informacje o sekcji zwłok

Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego.

"Oba pojazdy zabezpieczono na parkingu strzeżonym do dalszych badań. Na dzień 9 września 2025 r. zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok Katarzyny S. i Jerzego Ch. w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - przekazał w poniedziałek rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel.

Prowadzone śledztwo ma na celu szczegółowe ustalenie przebiegu oraz przyczyn wypadku.

