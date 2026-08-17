Nowe informacje ws. wypadku autokaru na Węgrzech. "W stanie ciężkim"

W skrócie Rzeczniczka szpitala w Egerze podała, że w placówce przebywa 10 rannych osób, z czego cztery są w stanie ciężkim, a stan wszystkich jest stabilny.

Przedstawiciele polskiej ambasady i konsulatu koordynują organizację transportu poszkodowanych do Polski, a zespół medyczny ocenia możliwość ich przewiezienia.

W wyniku wypadku autokaru na Węgrzech 12 osób zginęło, 10 trafiło w ciężkim stanie do szpitali, a większość podróżnych pochodziła z województwa podkarpackiego.

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Rzeczniczka szpitala im. Ferenca Markhota w Egerze Erzsebet Szegedi przekazała węgierskiej agencji MTI, że w szpitalu przebywa 10 osób rannych w wypadku. Siedem z nich leczonych jest na oddziale urazowym, dwie na oddziale ortopedii, a jedna na oddziale intensywnej terapii. Placówka rozpoczęła organizację transportu powrotnego dla pielgrzymów.

Stan wszystkich pacjentów jest stabilny, choć niektórzy czekają na kolejne badania - powiedziała Szegedi. Dodała, że cztery osoby są w stanie ciężkim. Stwierdzono u nich złamania w obrębie kręgosłupa szyjnego lub piersiowego oraz złamania kości czaszki.

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Do szpitala przybyli przedstawiciele polskiej ambasady i konsulatu, aby koordynować i zorganizować transport poszkodowanych do Polski - przekazała rzeczniczka placówki.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała wcześniej w poniedziałek, że zespół medyczny resortu od rana odwiedza cztery węgierskie szpitale, w których przebywają ranni Polacy.

W skład zespołu wchodzi trzech ratowników oraz trzech lekarzy: neurolog, ortopeda i anestezjolog. Ich zadaniem jest przeprowadzenie, we współpracy z węgierskimi lekarzami, oceny stanu medycznego pacjentów pod kątem możliwości ich bezpiecznego transportu do kraju.

W gotowości do transportu są dwa samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz polskie szpitale - dodała Sobierańska-Grenda.

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Ranni w pierwszej kolejności trafią do szpitali w województwie podkarpackim, aby znajdować się jak najbliżej swoich domów i rodzin. Gotowość do przyjęcia poszkodowanych zgłosiły liczne polskie placówki medyczne, w tym szpitale kliniczne oraz jednostki różnych stopni referencyjności.

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezoekeresztes na północnym wschodzie Węgier kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Medziugorje w Bośni i Hercegowinie.

Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia.



