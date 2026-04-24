W trakcie konferencji prasowej, która miała miejsce w piątkowy wieczór, prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu ujawnił, że "znaczną część dzisiejszego dnia zatrzymany mężczyzna spędził na badaniach lekarskich, które zmierzały do ustalenia okoliczności związanych z jego stanem zdrowia".

- W szczególności kwestii, które miały na celu naświetlenie ewentualnych deficytów jakichkolwiek czynników mogących mieć wpływ na to, iż doszło do tego tragicznego zdarzenia - mówił prokurator.

Bartosz Kilian zaznaczył następnie, że 57-latek otrzymał status podejrzanego, a jego przesłuchanie zostało na ten moment przerwane. - Podejrzany zapoznaje się z materiałami sprawy wraz ze swoim obrońcą. W dalszej kolejności prokurator referent podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych - wyjaśnił.

- Wedle przekazanych mi informacji skłania się (prokurator referent - przyp. red.) ku skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie tego człowieka - dodał.

Prokurator ujawnił przy tym, że "57-latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa z artykułu 177 paragrafu 2 kodeksu karnego, to jest spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym".

- Część oświadczeń kierowcy budzi zastrzeżenia - tłumaczył.

