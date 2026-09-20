Nowe informacje ws. skradzionego auta premiera Donalda Tuska. Jest ruch prokuratury

W skrócie Łukasz W. i Stefan N. zostali oskarżeni o kradzież Lexusa, który należał do rodziny premiera Donalda Tuska, przy czym jeden z nich pozostaje w areszcie, a drugi został wcześniej zwolniony.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obu podejrzanym, a Łukasz W. usłyszał dodatkowe zarzuty dotyczące innych kradzieży aut oraz użycia sfałszowanych tablic rejestracyjnych.

Po kradzieży auta we wrześniu 2025 roku w Sopocie, pojazd został odnaleziony kilka godzin po zgłoszeniu na parkingu w Gdańsku.

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Skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska we wrześniu 2025 r. - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

Uściślił, że dokument przekazany Sądowi Rejonowemu w Elblągu dotyczy dwóch podejrzanych - 40-letniego Łukasza W. oraz 43-letni Stefana N. Informację o skierowaniu aktu oskarżenia sądu do jako pierwsze podało TVP Info.

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Mężczyźni oskarżeni zostali o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem Lexusa należącego do rodziny premiera. Pierwszy podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów i nadal jest tymczasowo aresztowany.

Jak podała prokuratura, Łukasz W. jest też oskarżony o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw, polegających na kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie oraz o popełnienie trzech przestępstw polegających na użyciu jako autentycznych podrobionych tablic rejestracyjnych poprzez umieszczenie ich na uprzednio skradzionych samochodach.

Stefan N. został zwolniony z aresztu w lutym. - Termin rozprawy (obu mężczyzn - red.) nie został jeszcze wyznaczony - dodał prok. Duszyński.

Do kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska doszło we wrześniu ub.r. w Sopocie, w okolicy domu premiera. Kilka godzin od zgłoszenia kradzieży funkcjonariusze odnaleźli auto na jednym z parkingów w Gdańsku.



