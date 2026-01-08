W skrócie Dowódca policji został zatrzymany, jednak nie pełnił służby w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policja stanowczo potępia dezinformację łączącą tę sprawę z jednostką w Piasecznie i zapowiada konsekwencje prawne za szerzenie fałszywych informacji.

Zdarzenie miało miejsce w warszawskim oddziale prewencji, a wobec podejrzanego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i zastosowano areszt.

"Zatrzymany funkcjonariusz nie pełni i nigdy nie pełnił służby w naszej jednostce, a sprawa nie ma z nią żadnego związku" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, opublikowanym przez Komendę Stołeczną Policji.

Policjanci z Piaseczna podkreślają, że dowódca, który usłyszał zarzut gwałtu na policjantce, nigdy nie pracował w tamtejszej komendzie, a "bezprawne wykorzystywanie wizerunku piaseczyńskich policjantów, którzy nie mają związku z tą sprawą" podważa dobre imię funkcjonariuszy i może poskutkować konsekwencjami prawnymi.

Piaseczno. Skandal w oddziale prewencji. Policjanci reagują

W sobotę na terenie warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie jeden z dowódców miał wykorzystać seksualnie nowoprzyjętą policjantkę. Według doniesień Telewizji Republika, w chwili popełnienia przestępstwa funkcjonariusz był pod wpływem alkoholu.

W odpowiedzi na dezinformację, jaka w związku z tą sprawą pojawiła się w przestrzeni medialnej, policjanci z KPP w Piasecznie oznajmili, że "informacje łączące zatrzymanego policjanta z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie są nieprawdziwe".

"Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że dla osób popełniających przestępstwa nie ma miejsca w naszej formacji. Policjant, który łamie prawo, musi liczyć się z konsekwencjami" - czytamy w oświadczeniu. Policjanci dodali również, że w jednostce "nie ma i nie będzie naszego przyzwolenia na przestępcze działania jakiegokolwiek funkcjonariusza".

Jak podała Polska Policja, o zdarzeniu w oddziale prewencji w Piasecznie "niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie". Postępowanie sprawdzające prowadzi także inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.

W placówce zarządzono również kontrolę w zakresie sprawowania nadzoru i adaptacji zawodowej nowych policjantów.

Dowódca miał wykorzystać policjantkę. Usłyszał zarzuty

Podejrzanym o popełnienie przestępstwa jest dowódca jednego z oddziałów prewencji policji w stopniu komisarza. W poniedziałek wobec mężczyzny wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne, został również zawieszony w czynnościach służbowych.

Sąd zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Z kolei poszkodowana policjantka została objęta pomocą psychologiczną.

Do sprawy odniósł się m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Tego typu przypadki będą wypalane rozgrzanym żelazem - zapewnił. Dodał, że trwają postępowanie sprawdzające dotyczące m.in. spożywania alkoholu na służbie. W najbliższych dniach mają zapaść kolejne decyzje personalne.

Dramat w Piasecznie. Szczegóły zajścia w oddziale prewencji

Jak informowała Telewizja Republika, zatrzymany dowódca wraz z innym policjantem pili alkohol w trakcie służby.

W pewnym momencie komisarz wezwał do pokoju policjantkę, wyprosił swojego kolegę, zamknął drzwi i wykorzystał kobietę seksualnie. W trakcie zdarzenia funkcjonariuszka miała krzyczeć i wzywać pomocy. Niedługo później policjantka zgłosiła tę sprawę dyżurnemu.

Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, służby zatrzymały policjanta na mniej niż 12 godzin po skandalicznym zdarzeniu.

- Zaraz po tym strasznym wydarzeniu, po tym gwałcie, uruchomione zostały wszelkie procedury wewnętrzne w policji. Warto powiedzieć, że po mniej niż 12 godzinach ten funkcjonariusz został aresztowany, teraz przebywa w areszcie - mówił minister.

