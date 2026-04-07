Nowe informacje ws. referendum w Krakowie. Wyznaczono datę

W skrócie Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa odbędzie się 24 maja.

Organizatorom akcji udało się zebrać ponad 100 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum, a cała procedura objęła także weryfikację podpisów przez komisarza wyborczego.

Aleksander Miszalski przedstawił propozycje zmian w polityce miasta, takie jak bezpłatne parkowanie w niedziele i niższa podwyżka cen biletów, oraz zapowiedział korektę zasad Strefy Czystego Transportu.

Referendum dotyczy nie tylko odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji, ale też odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Zwołanie referendum w sprawie odwołania Miszalskiego ze stanowiska jest skutkiem masowej akcji zbierania podpisów. W jej wyniku organizatorom w ciągu kilku tygodni udało się zebrać ponad 100 tys. podpisów niezadowolonych Krakowian - ostatecznie uzyskano ich 134 tys.

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, liczenie głosów zakończyło się już na początku zeszłego tygodnia, kiedy komisarzowi wyborczemu udało się zweryfikować wystarczającą liczbę nazwisk.

Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma KO wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Inicjatorzy referendum w Krakowie określają się jako grupa obywateli. Podkreślili na początku zbiórki podpisów, że akcja nie jest polityczna. Szybko włączyły się w nią jednak środowiska polityczne przeciwne Koalicji Obywatelskiej - w tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

Przeciwnicy zarzucają Aleksandrowi Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt, przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny - chodzi m.in. o taniec na dachu magistratu do piosenki, w której padają wulgaryzmy.

Krytykom nie podobają się również sposób wprowadzenia i zasady Strefy Czystego Transportu, podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Głośnym echem odbiło się również m.in. przyznanie przez Miszalskiego nagród kwartalnych dla swoich zastępców w wysokości łącznie 74 tys. zł oraz planowane wydanie dużych kwot na promocje dokonań prezydenta, o których pisał dziennikarz Interii Dawid Serafin.

Sam prezydent Krakowa twierdzi, że próba jego odwołania jest formą "dogrywki" do ostatnich wyborów samorządowych.

Odpierając zarzuty przeciwników, mówił m.in. o rosnących dochodach miasta, inwestycjach "blisko mieszkańców" oraz działaniach na rzecz poprawy jakości życia w Krakowie, w tym poprawienia jakości usług transportowych.

Wraz z rosnącą liczbą podpisów pod referendum Miszalski zapowiedział jednak szereg zmian w dotychczasowej polityce miasta. Obiecał m.in. bezpłatne parkowanie w niedziele i niższą niż planowa podwyżka cen biletów dla mieszkańców. Zapowiedział także korektę zasad SCT.

