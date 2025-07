Nowe informacje ws. podejrzenia cholery. Są wstępne wyniki badań

Są wstępne wyniki badań pacjentki w Stargardzie; na pewno nie jest to cholera - poinformował w piątek rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kobieta trafiła do szpitala w ubiegłym tygodniu. To starsza pacjentka. Tymczasem media donoszą o kolejnym podejrzeniu zakażenia cholerą w Polsce. Do szpitala w Lublinie trafił 65-letni mężczyzna.