Nowe informacje ws. fałszywych alarmów. Są zatrzymania, szef MSWiA potwierdza

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w środę w TVN24, że akcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb, jest w toku.

Fałszywe alarmy wobec polityków. Zatrzymano trzy osoby

- Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania - poinformował szef MSWiA.

Zapytany, czy zatrzymania mają związek z interwencją w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego, Kierwiński wyjaśnił, że "są to historie dotyczące poprzednich dni". Wymienił Telewizję Republika, jej redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Minister dodał, że sprawa jest rozwojowa.

Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to "dwudziestolatkowie, osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach". - W takich sprawach mamy do czynienia z grupą osób, która się ze sobą kontaktuje, łączy, działa w porozumieniu - zaznaczył Kierwiński. Dodał, że do pierwszego z zatrzymań doszło w ubiegły czwartek.

Minister zauważył też, że osoby, które dotychczas zatrzymano, "działały wspólnie". - Grupa ich kontaktów jest znacznie, znacznie szersza - podkreślił Kierwiński.

Interwencja w domu rodzinnym prezydenta. Nowe ustalenia

- Na podstawie tej grupy z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za fałszywym alarmem jeśli chodzi o matkę pana prezydenta - zauważył minister. - Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, bo bardzo poważnie podchodzimy do tej sprawy od pierwszych godzin, kiedy pojawiły się te fałszywe alarmy - dodał.

Kierwiński wyjaśnił, że zgłoszenie dotyczące matki Karola Nawrockiego "wymagało zalogowania się na bramce internetowej, którą każdy z nas może wykupić". - Służby dochodzą po kolei, kto krok po kroku, kto tę bramkę kupił, kto tego SMS-a wysłał - mówił.

"Nie mam wątpliwości". Kierwiński o działaniach śledczych

Szef MSWiA mówił, że "bardzo mocną motywacją wśród tych ludzi jest chęć zaistnienia". - Są to osoby, które też mają swoje sympatie polityczne, ale to będzie przedstawiać prokuratura - zauważył minister

Jak zaznaczył, zatrzymane osoby złożyły zeznania, w których mówiły o powodach swoich działań.

- To jest początek śledztwa. Nie mam wątpliwości, że najbliższe godziny, dni będą przynosić kolejne zatrzymania - deklarował Kierwiński.

