W skrócie Cztery osoby, w tym ambasador RP we Francji i były poseł PiS, usłyszały łącznie 15 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Collegium Humanum.

W śledztwie dotyczącym korupcji i fałszowania dokumentów w uczelni zarzuty otrzymało już 82 osoby, w tym prezydent Wrocławia i byli europosłowie.

Podejrzani mieli wręczać łapówki za fikcyjne dyplomy, posługiwać się fałszywymi dokumentami oraz współdziałać z rektorem uczelni w procederze korupcyjnym.

22 i 23 grudnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności dawnej uczelni Collegium Humanum. Cztery osoby usłyszały zarzuty - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Wiadomość o zatrzymaniu trzech osób: ambasadora Polski we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego, byłego parlamentarzysty PiS Maksa K. oraz bankowca Pawła P. podał w minioną środę portal Goniec.pl.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała w poniedziałek, że zatrzymanym przedstawiono łącznie 15 zarzutów dotyczących czynów popełnionych w latach 2017-2021.

Sprawa Collegium Humanum. 15 zarzutów dla zatrzymanych

Janowi Rościszewskiemu przedstawiono cztery zarzuty. Mężczyzna pełnił funkcję ambasadora RP w Paryżu do ostatniej środy, kiedy w związku z jego zatrzymaniem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwolnił go z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Wśród nich m.in. zarzut wręczenia w 2017 roku rektorowi Collegium Humanum korzyści majątkowej w kwocie 9,2 tys. zł w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych EMBA oraz posłużenia się tym dokumentem w jednym z banków w związku z ubieganiem się o funkcję członka rady nadzorczej.

Ponadto zarzucono mu dwukrotne nakłanianie rektora Collegium Humanum do przyjęcia 10 tys. i 14 tys. zł łapówki w zamian za wystawienie fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów EMBA dla innych osób.

Collegium Humanum. Ambasador i były poseł PiS zatrzymani

"Z kolei Maksowi K. przedstawiono cztery zarzuty, w tym zarzut powoływania się na wpływy w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w celu podrobienia dokumentów ukończenia studiów na kierunku psychologia przez Paulę G., a także podejmowania się załatwiania spraw na rzecz Collegium Humanum" - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

Dodatkowo prokurator zarzuca mu nakłanianie rektora Collegium Humanum do przyjęcia łapówki w związku z uzyskaniem poświadczających nieprawdę dyplomów ukończenia studiów EMBA przez Jana Rościszewskiego, Pawła P. oraz inną osobę.

Pauli G. zarzucono udzielenie pomocy rektorowi Collegium Humanum w uzyskaniu nierzetelnego dyplomu ukończenia studiów na kierunku psychologia.

Paweł P. usłyszał sześć zarzutów, w tym dotyczące trzykrotnego wręczenia rektorowi Collegium Humanum łapówki za fikcyjne dyplomy ukończenia studiów EMBA dla siebie oraz innej osoby, a także posłużenia się tymi dokumentami w jednym z banków w związku z ubieganiem się o funkcję członka rady nadzorczej.

Afera w Collegium Humanum. Postawiono łącznie 403 zarzuty

- Wszyscy podejrzani zostali przesłuchani oraz uczestniczyli w konfrontacjach z innymi osobami objętymi postępowaniem - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania przygotowawczego.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Dotychczas w sprawie 82 podejrzanym przedstawiono łącznie 403 zarzuty. O przesłaniu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie Collegium Humanum PK poinformowała pod koniec listopada.

Wśród oskarżonych znalazł się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Wśród 29 oskarżonych osób są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, byli europosłowie Karol Karski i Ryszard C. oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę.

Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

