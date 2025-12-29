Nowe informacje ws. Collegium Humanum. Były ambasador usłyszał zarzuty

Cztery kolejne osoby usłyszały łącznie 15 zarzutów w związku z aferą Collegium Humanum - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska. W zeszłym tygodniu zatrzymany został były ambasador RP we Francji Jan Rościszewski. Zarzuty postawiono wcześniej m.in. prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi.

Afera Collegium Humanum. Cztery osoby usłyszały zarzuty, wśród nich ambasador
Afera Collegium Humanum. Cztery osoby usłyszały zarzuty, wśród nich ambasadorAdam BurakowskiEast News

  • Cztery osoby, w tym ambasador RP we Francji i były poseł PiS, usłyszały łącznie 15 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Collegium Humanum.
  • W śledztwie dotyczącym korupcji i fałszowania dokumentów w uczelni zarzuty otrzymało już 82 osoby, w tym prezydent Wrocławia i byli europosłowie.
  • Podejrzani mieli wręczać łapówki za fikcyjne dyplomy, posługiwać się fałszywymi dokumentami oraz współdziałać z rektorem uczelni w procederze korupcyjnym.
22 i 23 grudnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności dawnej uczelni Collegium Humanum. Cztery osoby usłyszały zarzuty - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Wiadomość o zatrzymaniu trzech osób: ambasadora Polski we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego, byłego parlamentarzysty PiS Maksa K. oraz bankowca Pawła P. podał w minioną środę portal Goniec.pl.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała w poniedziałek, że zatrzymanym przedstawiono łącznie 15 zarzutów dotyczących czynów popełnionych w latach 2017-2021.

Sprawa Collegium Humanum. 15 zarzutów dla zatrzymanych

Janowi Rościszewskiemu przedstawiono cztery zarzuty. Mężczyzna pełnił funkcję ambasadora RP w Paryżu do ostatniej środy, kiedy w związku z jego zatrzymaniem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwolnił go z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

    Wśród nich m.in. zarzut wręczenia w 2017 roku rektorowi Collegium Humanum korzyści majątkowej w kwocie 9,2 tys. zł w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych EMBA oraz posłużenia się tym dokumentem w jednym z banków w związku z ubieganiem się o funkcję członka rady nadzorczej.

    Ponadto zarzucono mu dwukrotne nakłanianie rektora Collegium Humanum do przyjęcia 10 tys. i 14 tys. zł łapówki w zamian za wystawienie fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów EMBA dla innych osób.

    Collegium Humanum. Ambasador i były poseł PiS zatrzymani

    "Z kolei Maksowi K. przedstawiono cztery zarzuty, w tym zarzut powoływania się na wpływy w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w celu podrobienia dokumentów ukończenia studiów na kierunku psychologia przez Paulę G., a także podejmowania się załatwiania spraw na rzecz Collegium Humanum" - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

    Dodatkowo prokurator zarzuca mu nakłanianie rektora Collegium Humanum do przyjęcia łapówki w związku z uzyskaniem poświadczających nieprawdę dyplomów ukończenia studiów EMBA przez Jana Rościszewskiego, Pawła P. oraz inną osobę.

      Pauli G. zarzucono udzielenie pomocy rektorowi Collegium Humanum w uzyskaniu nierzetelnego dyplomu ukończenia studiów na kierunku psychologia.

      Paweł P. usłyszał sześć zarzutów, w tym dotyczące trzykrotnego wręczenia rektorowi Collegium Humanum łapówki za fikcyjne dyplomy ukończenia studiów EMBA dla siebie oraz innej osoby, a także posłużenia się tymi dokumentami w jednym z banków w związku z ubieganiem się o funkcję członka rady nadzorczej.

      Afera w Collegium Humanum. Postawiono łącznie 403 zarzuty

      - Wszyscy podejrzani zostali przesłuchani oraz uczestniczyli w konfrontacjach z innymi osobami objętymi postępowaniem - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

      Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania przygotowawczego.

      Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Dotychczas w sprawie 82 podejrzanym przedstawiono łącznie 403 zarzuty. O przesłaniu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie Collegium Humanum PK poinformowała pod koniec listopada.

      Wśród oskarżonych znalazł się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

      Wśród 29 oskarżonych osób są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, byli europosłowie Karol Karski i Ryszard C. oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

        Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony.

        Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę.

        Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

