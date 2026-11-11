W skrócie Brytyjskie media potwierdziły, że ofiarą sobotniego ataku w Krakowie jest 32-letni James Thomas Campbell, szkocki DJ pochodzący z okolic Glasgow.

Bilans zamachu na krakowskim Rynku Głównym to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 rannych osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

Sprawca ataku, 24-letni Michał Oksiński, zmarł w poniedziałek w szpitalu po tym, jak został postrzelony przez policję podczas próby zatrzymania.

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Brytyjskie media przekazały w środę, że mężczyzna, który zginął w sobotnim ataku w Krakowie, to 32-letni DJ ze Szkocji. James Thomas Campbell pochodził z Prestwick, na południowy zachód od Glasgow - piszą m.in. Sky News, "Scotsman", czy BBC.

Jak powiadomił "The Telegraph", oprócz muzyki zajmował się również wynajmowaniem turystom dwupokojowego domku wakacyjnego na wyspie Arran. - Wszyscy jesteśmy w szoku. To zbyt bolesne. Wiecie, przez co przeszliśmy? Jesteśmy zdruzgotani - mówi jeden z przyjaciół rodziny Campbella w rozmowie z dziennikiem.

BBC przekazało, że lokalna policja potwierdziła, że zapewnia specjalistyczne wsparcie rodzinie ofiary, jednak formalna identyfikacja jej zwłok nie została jeszcze przeprowadzona.

Atak w Krakowie. 32-letni James Campbell wśród ofiar strzelaniny

Detektyw inspektor David McAlinden z jednostki ds. zwalczania terroryzmu szkockiej policji, powiedział, że służby są "świadome tragicznej śmierci Szkota w Krakowie".

- We współpracy z COPFS (Biurem Koronnym i Służbą Prokuratora Fiskalnego) policja wspiera brytyjską sieć organów ścigania ds. zwalczania terroryzmu oraz polskie władze. Najpilniejszym wspólnym priorytetem jest zapewnienie, by tożsamość zmarłego została prawidłowo ustalona dla rodziny, tak aby repatriacja mogła nastąpić jak najszybciej - dodał w rozmowie z BBC.

"Składamy głębokie kondolencje rodzinie i przyjaciołom lokalnego mieszkańca (...). Tragiczne wieści jego śmierci przekazały lokalne media" - napisano w komunikacie lokalnej odnogi SNP, Szkockiej Partii Narodowej.

Oprócz tragicznie zmarłego 32-latka, na Krakowskim rynku znajdowało się również dwóch mężczyzn z Aberdeen. 26-letni Ciaran McMenemy i 27-letni Charlie Hutchison opowiedzieli BBC o przebiegu strzelaniny w Krakowie. Atak rozpoczął się, gdy usiedli w jednej z restauracji, by napić się drinka. Nagle rozległy się strzały, a przyjaciołom udało się uciec i schronić.

W zamachu poszkodowany został również 19-letni Harry Merchant z angielskiego North Yorkshire. Rodzina rannego przekazała, że przebywa on w szpitalu.

Wielka Brytania opłakuje ofiarę ataku w Krakowie. Policja: To szkocki DJ

W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni półautomatycznej przez 24-latka pochodzącego z Ostrowca Świętokrzyskiego, zidentyfikowanego jako Michał Oksiński.

W czasie strzelaniny zginęło sześć osób (pięcioro obywateli Polski i jedna Austrii), a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

Postrzelony przez policjantów napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu. W środę podano, że w pięciu krakowskich lecznicach pozostawało 11 rannych.

Źródło: BBC



