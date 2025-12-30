W skrócie Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie afery wizowej, obejmujący cztery osoby związane z MSZ.

Głównym wątkiem jest oskarżenie byłego wiceministra MSZ, Piotra W., o przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji służbowych.

Edgar K. odpowie za płatną protekcję, pośrednicząc w przyspieszaniu procedur wizowych dla setek cudzoziemców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O skierowaniu do sądu drugiego aktu oskarżenia w sprawie afery wizowej Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek.

"Akt oskarżenia objął cztery osoby: Edgara K., Piotra W. (byłego wiceministra MSZ), Marcina J. (byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ) oraz Beatę B. (byłą zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ)" - czytamy w komunikacie.

W związku ze śledztwem do tej pory postawiono zarzuty popełnienia łącznie 27 przestępstw 11 osobom.

Afera wizowa. Akt oskarżenia dla byłego wiceministra

Jak informuje prokuratura, Piotr W., wiceminister spraw zagranicznych w latach 2018-2023, został oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji służbowych.

Polityk miał m.in. podejmować nieuzasadnione interwencje dotyczące przyspieszania procedur wizowych cudzoziemców wskazanych przez Edgara K. oraz wpływać na treść decyzji.

Sam Piotr W. za swoje działania nie otrzymywał korzyści majątkowej.

"Działał natomiast w celu osiągnięcia przez Edgara K. korzyści majątkowych (w kwocie 400-500 zł za każdego sprowadzonego cudzoziemca) oraz w celu osiągnięcia przez cudzoziemców korzyści osobistych" - zauważono.

Nowe informacje ws. afery wizowej. Cztery osoby z zarzutami

Edgar K. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw płatnej protekcji. Miał on wielokrotnie powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych placówkach, aby przyśpieszać procedury wizowe dla cudzoziemców.

"Według aktu oskarżenia Edgar K. podjął się pośrednictwa w sprawach wizowych co najmniej kilkuset cudzoziemców (ponad 600 osób), za co przyjął korzyści majątkowe o łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych" - wyjaśniono.

Marcin J., były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ, oraz Beata B., pełniąca funkcję jego zastępcy, zostali z kolei oskarżeni o przekroczenie uprawnień poprzez działania podejmowane na polecenie sekretarza stanu Piotra W.

"Oskarżeni Piotr W., Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia" - czytamy. Do winy przyznał się natomiast Edgar K.

Brutalny atak na staruszkę. Sprawca został zatrzymany Polsat News