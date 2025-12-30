Nowe informacje ws. afery wizowej. Akt oskarżenia dla byłego wiceministra

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Prokuratura skierowała do sądu drugi akt oskarżenia w związku z tzw. aferą wizową. Objął on cztery osoby, w tym byłego wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra W. Do winy przyznał się tylko Edgar K.

Afera wizowa. Cztery osoby z zarzutami, wśród nich były wiceminister
Afera wizowa. Cztery osoby z zarzutami, wśród nich były wiceministerMateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie afery wizowej, obejmujący cztery osoby związane z MSZ.
  • Głównym wątkiem jest oskarżenie byłego wiceministra MSZ, Piotra W., o przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji służbowych.
  • Edgar K. odpowie za płatną protekcję, pośrednicząc w przyspieszaniu procedur wizowych dla setek cudzoziemców.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O skierowaniu do sądu drugiego aktu oskarżenia w sprawie afery wizowej Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek.

"Akt oskarżenia objął cztery osoby: Edgara K., Piotra W. (byłego wiceministra MSZ), Marcina J. (byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ) oraz Beatę B. (byłą zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ)" - czytamy w komunikacie.

W związku ze śledztwem do tej pory postawiono zarzuty popełnienia łącznie 27 przestępstw 11 osobom.

Afera wizowa. Akt oskarżenia dla byłego wiceministra

Jak informuje prokuratura, Piotr W., wiceminister spraw zagranicznych w latach 2018-2023, został oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji służbowych.

Polityk miał m.in. podejmować nieuzasadnione interwencje dotyczące przyspieszania procedur wizowych cudzoziemców wskazanych przez Edgara K. oraz wpływać na treść decyzji.

Zobacz również:

Siedziba Collegium Humanum w Warszawie. Nowe nieoficjalne informacje w sprawie głośnej afery
Polska

Akcja CBA. Nieoficjalnie: Wśród zatrzymanych ambasador Polski we Francji

Dawid Szczyrbowski
Patryk Idziak
Dawid Szczyrbowski, Patryk Idziak

    Sam Piotr W. za swoje działania nie otrzymywał korzyści majątkowej.

    "Działał natomiast w celu osiągnięcia przez Edgara K. korzyści majątkowych (w kwocie 400-500 zł za każdego sprowadzonego cudzoziemca) oraz w celu osiągnięcia przez cudzoziemców korzyści osobistych" - zauważono.

    Nowe informacje ws. afery wizowej. Cztery osoby z zarzutami

    Edgar K. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw płatnej protekcji. Miał on wielokrotnie powoływać się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych placówkach, aby przyśpieszać procedury wizowe dla cudzoziemców.

    "Według aktu oskarżenia Edgar K. podjął się pośrednictwa w sprawach wizowych co najmniej kilkuset cudzoziemców (ponad 600 osób), za co przyjął korzyści majątkowe o łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych" - wyjaśniono.

    Marcin J., były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ, oraz Beata B., pełniąca funkcję jego zastępcy, zostali z kolei oskarżeni o przekroczenie uprawnień poprzez działania podejmowane na polecenie sekretarza stanu Piotra W.

    "Oskarżeni Piotr W., Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia" - czytamy. Do winy przyznał się natomiast Edgar K.

    Zobacz również:

    Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
    Polska

    Morawiecki, Błaszczak i Ardanowski w tarapatach. Żurek wysłał pismo

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Brutalny atak na staruszkę. Sprawca został zatrzymanyPolsat News

    Najnowsze