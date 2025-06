Prokurator zespołu śledczego -powołanego w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości - w piątek skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek. W piśmie zwrócono się o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kar uzgodnionych z podejrzanym Piotrem W - przekazała w najnowszym komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z PK.

"Piotr W. jako Prezes Zarządu TISO Sp. z o. o. będąc zobowiązanym na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowym spółki, zawarł ze Zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka 'Archipelag' w Wilanowie, a następnie aneks do tej umowy i zobowiązał się do uiszczana czynszu w łącznej kwocie 3. 650 000 zł. przez co wyrządził spółce TISO sp. z o.o. szkodę wielkich rozmiarach we wskazanej kwocie" - przekazała śledcza.