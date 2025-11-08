W skrócie Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości.

Prokurator zarzuca Ziobrze 26 przestępstw związanych z nadzorem nad Funduszem Sprawiedliwości.

Wykonanie postanowienia powierzono funkcjonariuszom ABW, dalsze informacje mają zostać podane wkrótce.

Sejm zadecydował w piątek o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz zgodzie na jego zatrzymanie i aresztowanie, w związku z czym prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów karnych oraz o jego przymusowym doprowadzeniu przez funkcjonariuszy ABW do siedziby prokuratury.

Jak przekazał w sobotę na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, do Prokuratury Krajowej trafiły już uchwały Sejmu zezwalające na pociągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

"Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać" - podkreślił Dobrzyński, dodając, że "ciąg dalszy nastąpi".

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości usłyszy zarzuty

O stawianych Ziobrze zarzutach informował w piątek rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

W opublikowanym oświadczeniu przekazał, że dotyczą one "szeregu działań podejmowanych w latach 2017-2023 przez Zbigniewa Z. jako Ministra Sprawiedliwości w związku z zarządzaniem i nadzorem nad Funduszem Sprawiedliwości, w tym przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów".

Podkreślił też, że działania te miały na celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny.

Rzecznik PK wskazał też, że postanowienie o zatrzymaniu Ziobry uzasadniono obawą jego niestawiennictwa i utrudniania postępowania karnego oraz koniecznością niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego, w tym przypadku aresztu. O ewentualnym aresztowaniu Ziobry i tak musiałby zdecydować sąd.

Zbigniew Ziobro o głosowaniu Sejmu: Wyszła na jaw ewidentna ustawka

Wynik piątkowego głosowania w Sejmie sam Ziobro komentował, łącząc się z dziennikarzami z Budapesztu. - Prawda jest najważniejsza, dobrze, że tak się stało. Wyszła na jaw ewidentna ustawka - przekonywał.

- Donald Tusk dobre kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt. On nie napisał, że może być areszt, że liczy na areszt, że wiele wskazuje, że będzie areszt. On napisał: areszt i kropka. Dlaczego mógł tak napisać? Dlatego, że przez te ostatnie długie miesiące Bodnar a potem Żurek, pod jego nadzorem, na jego polityczne zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości - mówił na antenie TV Republika.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry, działania polskiego rządu wobec niego wynikają z zemsty za to, że jako prokurator generalny prowadził sprawy dotyczące "najbliższego otoczenia" Donalda Tuska.

