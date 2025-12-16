W skrócie Sejm ponownie zagłosuje nad tzw. ustawą łańcuchową w niezmienionym brzmieniu po rekomendacji Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowe przepisy, argumentując, że zapisy dokumentu, dotyczące kojców, są nierealne i mogą pogorszyć sytuację zwierząt.

Celem ustawy jest ograniczenie przetrzymywania psów na uwięzi, ale budzi ona kontrowersje związane z realiami gospodarstw rolnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu głosowanie nad tzw. ustawą łańcuchową ma odbyć się w środę wieczorem. Poprzedzi je sprawozdanie, dotyczące wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

We wtorek rekomendację, dotyczącą ponownego poddania pod głosowanie ustawy w niezmienionym kształcie wydała sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt.

Wcześniej próbę obalenia prezydenckiego weta zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. - To weto będzie głosowane, dlatego, że uważamy tę decyzję za absolutnie niezrozumiałą - przekazał.

Ustawa łańcuchowa. Sejm spróbuje obalić weto Nawrockiego

Tzw. ustawa łańcuchowa, przygotowana przez posłów KO i przegłosowana przez Sejm pod koniec września, zakładała zakaz trzymania psów na uwięzi poza określonymi sytuacjami. Precyzowała także wielkość kojca dla psa.

Na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki zadecydował o zawetowaniu ustawy i skierował do Sejmu własny projekt, dotyczący tej kwestii. Podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna, to w jego ocenie nowe przepisy zostały źle sformułowane.

Prezydent stwierdził, że ustawa "zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt".

- Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - argumentował.

Sejm zdecyduje w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej

Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak stwierdził na posiedzeniu komisji, że nowela nie wprowadzała nakazu budowania kojców dla psów, a każdy mógł trzymać zwierzę w domu, poza nim, na ogrodzonym terenie lub w przypadku braku tych możliwości postawić kojec.

Aby odrzucić weto prezydenta w Sejmie potrzeba większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że za jego odrzuceniem musieliby opowiedzieć się także posłowie opozycji.

We wrześniu za uchwaleniem noweli głosowało 49 posłów PiS, w tym szef partii Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że podczas kolejnego głosowania nie poprze odrzucenia weta.

Bosak o relacjach z Ukrainą: Prawdziwego partnerstwa nigdy nie było Polsat News Polsat News