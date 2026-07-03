Nowe informacje w sprawie Kacprzyka. Media o pracy w czerwonej strefie

W skrócie Dawid Kacprzyk pracował w czerwonej strefie w dwóch publicznych szpitalach, mimo niewielkiego doświadczenia i rozpoczętej specjalizacji - opisuje Zero.pl.

Doniesienia medialne informują o zarzutach wobec kompetencji Kacprzyka oraz błędach, które mieli korygować inni lekarze - wskazuje na to czterech informatorów portalu.

Jednocześnie pojawił się list kilkunastu medyków, którzy bronią Kacprzyka i oceniają go jako dobrego lekarza.

W Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do afery związanej z nieprawidłowościami kadrowymi i działalnością prosektorium, skutkującej dymisjami i postępowaniem prokuratorskim.

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W najnowszych doniesieniach Zero.pl przypomina, że Dawid Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu 6 listopada 2024 roku, a już w 2025 roku pracował "w tzw. czerwonej strefie w dwóch publicznych szpitalach".

Młody lekarz sam poinformował o tym na stronie znanylekarz.pl, co dziennikarzom potwierdziła administracja portalu. "Administracja portalu przekazała nam, że lekarz osobiście wpisał informacje o pracy na czerwonych strefach" - czytamy.

Czerwona strefa to miejsce, gdzie pomocy udziela się pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. - Po ciężkich wypadkach komunikacyjnych, z ranami postrzałowymi, po ugodzeniu nożem, z sepsą, wstrząsem septycznym lub po zatrzymaniu akcji serca - wylicza w rozmowie z Zero.pl dr n. med. Piotr Kowalewski, chirurg ze Szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego, członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Urazowej i Ratunkowej.

Jak zauważono, przepisy nie zakazują, by 28-latek bez dużego doświadczenia lekarskiego, rozpoczynający specjalizację, pracował samodzielnie w czerwonej strefie SOR. "O odpowiedzialności prawnej można mówić, gdy pojawią się błędy w leczeniu" - wskazano.

Sprawa Dawida Kacprzyka i SOR Szpitala Południowego. Nowe doniesienia mediów

W nowym tekście autorzy wskazują, że dotarli do czterech osób - obecnych i byłych pracowników Szpitala Południowego oraz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, które "uważają, że w ocenie kompetencji Dawida Kacprzyka przez Emila Jędrzejewskiego jest wiele racji".

Według informatorów Kacprzyk zajmował się przypadkami "zdecydowanie go przerastającymi". "W efekcie jego błędy musieli korygować inni lekarze, a niekiedy pacjenci co najmniej doznawali uszczerbku na zdrowiu" - wskazano, mówiąc m.in. o przypadkach intubowania pacjentów.

"Od jednego z rozmówców usłyszeliśmy o 'ułańskiej fantazji' Dawida Kacprzyka, który zabierał się m.in. za intubowanie pacjentów, choć sobie z tym nie radził. Doszło nawet do tego - kontynuuje nasz rozmówca - że gdy na oddziale był bardziej doświadczony medyk, 'podkradał' pacjentów Kacprzykowi, aby im pomóc" - napisano.

Z drugiej strony 16 medyków związanych z SOR Warszawskiego Szpitala Południowego opublikowało list, w którym bronią Kacprzyka i oceniają, że był dobrym organizatorem i lekarzem.

Były ordynator oddziału Chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski poważne oskarżenia względem Kacprzyka postawił w wywiadzie w Kanale Zero. Został już przesłuchany przez prokuraturę.

Kacprzyk poprzez swojego pełnomocnika Jacka Dubois zapowiedział pozwanie Jędrzejewskiego za kłamstwa. Wydał także oświadczenie, w którym dementował stawiane przez Jędrzejewskiego zarzuty.

Zdaniem dr. Kowalewskiego czerwona strefa to "absolutnie nie jest miejsce dla lekarza tuż po studiach, bez specjalizacji i bez wieloletniego doświadczenia w pracy z pacjentami w stanach nagłych".

Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ocenia, że młody lekarz powinien zacząć od prostych przypadków, a dopiero po kilku latach samodzielnie zajmować się "czerwonymi pacjentami" lub kierować zespołem zajmującym się takimi potrzebującymi.

Sutkowski ocenia, że "młodemu koledze zabrało wyobraźni", a w przypadku zarządzających szpitalem można mówić o "nadmiernej brawurze".

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie rozpoczęła się od doniesień o Dawidzie Kacprzyku, młodym radnym KO i lekarzu, który pełnił funkcję koordynatora SOR. Będący w trakcie specjalizacji medyk miał w ciągu roku zarobić łącznie 1,6 mln zł i przyjmować poza kolejnością polityków partii rządzącej.

W reakcji na skandal rada nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego odwołała zarząd tej placówki, potem odwołano radę nadzorczą, a Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO.

Śledztwa w sprawie placówki wszczęła prokuratura.

Następnie pojawiły się informacje o nieprawidłowościach w prosektorium tej placówki. Zero.pl i Onet opisały, że w szpitalu prowadzono biznes pogrzebowy, a szef prosektorium utrudniał odbieranie ciał, nakłaniał do korzystania konkretnych usług, promując zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy. Publikował też w sieci drastyczne zdjęcia ciał.

W czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie w sprawie wszczęła postępowanie wyjaśniające oraz zaapelowała do świadków o zgłaszanie się. Również w czwartek Szpital Południowy ogłosił zerwanie współpracy z szefem prosektorium.





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