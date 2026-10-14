Nowe informacje sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Są zatrzymania

W skrócie Trzy osoby zostały zatrzymane przed Trybunałem Konstytucyjnym, a wobec innych uczestników protestu mają być skierowane wnioski do prokuratury za zachowanie wobec policjantów i sędziów.

Marcin Kierwiński poinformował, że policja udrożniła przejazd nowo wybranemu sędziemu Trybunału, a dwóm sędziom TK przyznano ochronę SOP.

Media poinformowały, że w Trybunale Konstytucyjnym trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania prawa pracy.

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W środę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów "Gazety Polskiej" z policją.

Sytuacja jest związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny. Kierwiński: Policja zrobiła to, co do niej należało

Do tematu odniósł się na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak poinformował, w środę wieczorem sytuacja przed siedzibą TK się uspokoiła.

- Dziś, gdy wiadomo było, że nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w asyście siedmiu innych sędziów (...), chce wejść do budynku i jest mu to blokowane, policja zrobiła to, co do niej należało, to znaczy udrożniła przejazd - powiedział Kierwiński.

Szef MSWiA poinformował, że "wobec wielu osób, które zachowywały się w sposób skandaliczny wobec policjantów i także sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będą wnioski do prokuratury".

Akcja policji pod Trybunałem Konstytucyjnym. Zatrzymano trzy osoby

Minister przekazał jednocześnie, że zatrzymane zostały trzy osoby. - Prokuratura już z urzędu zajęła się panem (Robertem - red.) Bąkiewiczem, ale myślę, że takich interwencji prokuratorskich na podstawie materiałów zgromadzonych przez policję będzie więcej - zaznaczył.

Marcin Kierwiński zwrócił przy tym uwagę, że protestujący przed TK są tam legalnie - ich obecność została zarejestrowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. - Natomiast, jeżeli będą łamać prawo, policja będzie wnioskować o rozwiązanie tego zgromadzenia - dodał Kierwiński.

Minister przekazał ponadto, że MSWiA przyznało ochronę SOP dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Nie wskazał, o kogo chodzi, ale nie wykluczył też, że kolejne osoby też będą objęte ochroną.

Państwowa Inspekcja Pracy w TK. "Standardowa kontrola"

Dodajmy, że z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że do Trybunału Konstytucyjnego weszli kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy.

- Jest kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. To standardowa kontrola, niczym nie różni się od kontroli w innych instytucjach publicznych - potwierdził w rozmowie z WP rzecznik PIP Mateusz Rzemek.

Rzemek podkreślił, że kontrola w Trybunale przeprowadzana była także kilka lat temu. Rzecznik nie ujawnił jednak, na jakiej podstawie inspektorzy weszli do TK. WP udało się jednak ustalić, że doniesienie w tej sprawie złożyli niektórzy sędziowie niedopuszczeni przez Bogdana Święczkowskiego do orzekania.

- Takie zawiadomienie zostało złożone już jakiś czas temu - powiedział w rozmowie z serwisem jeden z sędziów. Kontrolę prowadzi mazowiecki Okręgowy Inspektorat Pracy.

Wirtualna Polska dodała, że celem kontroli jest m.in. ustalenie stosunku pracy sędziów TK i wymuszenie na prezesie i urzędnikach Trybunału nawiązania z nimi stosunku pracy.



