W skrócie Na Węgry poleciał polski zespół pomocy humanitarno-medycznej, złożony z lekarzy i ratowników, decyzją minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Polscy medycy i konsulowie mają ocenić stan pacjentów oraz zorganizować ewentualny transport poszkodowanych do kraju.

Tragiczny wypadek autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorie skutkował śmiercią 12 osób, 10 jest w stanie krytycznym, a pozostali doznali lżejszych obrażeń.

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Samolot z zespołem pomocy humanitarno-medycznej wyleciał do Budapesztu o godz. 20. Wcześniej w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie zwołano konferencję prasową podczas której wyjaśniono, czym będzie się zajmowała grupa. - Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem transportu poszkodowanych do kraju - powiedziała Katarzyna Kacperczyk.

Wiceminister wyszczególniła, że do Budapesztu wysłany został anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz trzech ratowników medycznych.

Tragiczny wypadek autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Polska wysłała "zespół pomocy humanitarno-medycznej".

Kacperczyk powiadomiła, że polscy medycy w porozumieniu ze swoimi węgierskimi odpowiednikami dokonają oceny zdrowia poszkodowanych i podejmą decyzję o ewentualnym przetransportowaniu ich do Polski.

- Jesteśmy w kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, MSZ, ale również z MON, MSWiA i panią wojewodą podkarpacką, akcja jest koordynowana i chcemy zapewnić, że wszyscy polscy obywatele, którzy ucierpieli w tym wypadku, dostaną pomoc państwa polskiego - mówiła wiceminister.

Podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Zajączkowski dodał, że wraz z medykami do Budapesztu uda się także grupa trzech konsulów. - Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z czterech miast, w których obecnie się znajdują - powiadomił.

Jak dodał, pacjenci zostaną przewiezieni do Budapesztu, a następnie do Warszawy.

- Placówka w Budapeszcie znajduje się od samego rana w trybie kryzysowym. Rodziny poszkodowanych mogą uzyskać informacje na infolinii, która jest zapewniona przez ambasadę - powiedział wiceminister.

Zajączkowski wyjaśnił też, że obaj kierowcy, którzy obecni byli w pojeździe zostali przesłuchani przez policję węgierską. - Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany - powiadomił.

Wracali z pielgrzymki z Medjugorie. 12 osób nie żyje

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, a pojazd wpadł do rowu i dachował.

Autokarem podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.



