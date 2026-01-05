W skrócie Podczas pożaru baru w szwajcarskim Crans-Montana zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych.

Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje Polaków, którzy są hospitalizowani pod opieką rodzin.

Przyczyną tragedii były prawdopodobnie zimne ognie, a właściciele lokalu są podejrzewani o zaniedbanie.

Policja kantonu Wallis przekazała w niedzielę wieczorem, że służbom udało się zidentyfikować wszystkie 40 ofiar tragicznego pożaru, do którego doszło w barze w kurorcie Crans-Montana podczas zabawy sylwestrowej.

Szwajcarskie służby podały, że wśród ofiar śmiertelnych nie ma osób pochodzących z Polski, ale dwoje obywateli RP zostało rannych.

Jak przekazał Interii rzecznik MSZ Maciej Wewiór, "Polacy są hospitalizowani na miejscu, a przy nich są ich rodziny".

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, MSZ udzieli wszelkiej potrzebnej pomocy konsularnej tym osobom i ich rodzinom - zapewnił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wcześniej podawano informacje tylko o jednym poszkodowanym obywatelu naszego kraju.

Szwajcaria. Tragedia podczas zabawy sylwestrowej. Wiele ofiar pożaru

Do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło podczas zabawy sylwestrowej. Według wstępnych ustaleń śledczych powodem tragedii były zimne ognie, które zostały przymocowane do butelek szampana. Od nich zapalić się miał sufit w lokalu.

W wyniku pożaru zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych. 83 poszkodowanych nadal przebywa w szpitalu.

W sprawie tragedii zostało wszczęte śledztwo. Dwoje pochodzących z Francji właścicieli lokalu są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz pożaru w wyniku zaniedbań. Ich miejsce pobytu nie jest jednak obecnie znane.

