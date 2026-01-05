Nowe informacje po pożarze w Szwajcarii. Dwoje Polaków poszkodowanych
Szwajcarskim służbom udało się zidentyfikować wszystkich 116 rannych w pożarze baru. Wśród nich jest dwoje Polaków. Nową informację potwierdził w rozmowie z Interią rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Wcześniej informowano o jednym poszkodowanym obywatelu Polski.
W skrócie
- Podczas pożaru baru w szwajcarskim Crans-Montana zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych.
- Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje Polaków, którzy są hospitalizowani pod opieką rodzin.
- Przyczyną tragedii były prawdopodobnie zimne ognie, a właściciele lokalu są podejrzewani o zaniedbanie.
Policja kantonu Wallis przekazała w niedzielę wieczorem, że służbom udało się zidentyfikować wszystkie 40 ofiar tragicznego pożaru, do którego doszło w barze w kurorcie Crans-Montana podczas zabawy sylwestrowej.
Szwajcarskie służby podały, że wśród ofiar śmiertelnych nie ma osób pochodzących z Polski, ale dwoje obywateli RP zostało rannych.
Jak przekazał Interii rzecznik MSZ Maciej Wewiór, "Polacy są hospitalizowani na miejscu, a przy nich są ich rodziny".
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, MSZ udzieli wszelkiej potrzebnej pomocy konsularnej tym osobom i ich rodzinom - zapewnił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wcześniej podawano informacje tylko o jednym poszkodowanym obywatelu naszego kraju.
Szwajcaria. Tragedia podczas zabawy sylwestrowej. Wiele ofiar pożaru
Do tragicznego pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło podczas zabawy sylwestrowej. Według wstępnych ustaleń śledczych powodem tragedii były zimne ognie, które zostały przymocowane do butelek szampana. Od nich zapalić się miał sufit w lokalu.
W wyniku pożaru zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych. 83 poszkodowanych nadal przebywa w szpitalu.
W sprawie tragedii zostało wszczęte śledztwo. Dwoje pochodzących z Francji właścicieli lokalu są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz pożaru w wyniku zaniedbań. Ich miejsce pobytu nie jest jednak obecnie znane.