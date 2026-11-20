W skrócie Służby odnalazły trzy obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną: jeden na Lubelszczyźnie w Nowym Lipowcu oraz dwa na Podkarpaciu w Mołodyczu i Rudniku nad Sanem.

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubasz-Hul przekazała, że obiekty spadły na terenach niezabudowanych i nikt z mieszkańców regionu nie odniósł żadnych obrażeń.

W związku z incydentem ewakuowano dziewięć osób z wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Jasionka-Rzeszów, a na miejsce skierowano specjalistyczne jednostki służb.

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- Za nami ciężka noc - mówiła w piątek wojewoda podkarpacka Teresa Kubasz-Hul ws. obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę.

Służby przekazały, że w sumie znaleziono trzy obiekty: jeden na Lubelszczyźnie w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski) oraz dwa na Podkarpaciu w miejscowościach Rudnik nad Sanem (pow. niżański) oraz Mołodycz (pow. jarosławski). Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że najprawdopodobniej była to rakieta Ch-101 oraz dron odrzutowy.

Wojewoda podkarpacka o obiektach nad Polską. "Nikt nie ucierpiał"

- Byłam na miejscu jednego ze zdarzeń w miejscowości Mołodycz. Są tam wszystkie służby, jest policja, jest żandarmeria wojskowa, jest Państwowa Straż Pożarna, służby wywiadowcze, więc wszystkie służby, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa są na miejscu - powiedziała Kubasz-Hul.

Jak poinformowała, obiekt spadł tam na terenie niezabudowanym w odległości około 280 m od jednego domku letniskowego, w którym nikt nie znajdował się podczas zdarzenia. Zapewniła, że uda się również do drugiego miejsca.

- Również, jeśli chodzi o Rudnik nad Sanem, jest to teren niezabudowany, leśny, więc tam nie było żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Nikt z mieszkańców Podkarpacia nie ucierpiał - zaznaczyła wojewoda.

Podpisany wniosek o uruchomienie wojsk chemicznych. Wojewoda podkarpacki o szczegółach działań

- Wszystkie systemy zadziałały prawidłowo, otrzymaliśmy informacje o potencjalnym zagrożeniu, zostały wysłane alerty do mieszkańców, został uruchomiony system powiadamiania i alarmowania na terenie wszystkich powiatów. Służby gromadzą szczegółowe informacje co do godziny, minuty i sekundy, kiedy zostały na terenie poszczególnych powiatów uruchomione systemy powiadamiania i alarmowania i poddamy to analizie dzisiaj na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - przekazała Kubasz-Hul.

Zapewniła również, że sytuacja jest pod kontrolą. Na miejscu skierowane zostały do pracy specjalistyczne jednostki i grupa ratownictwa chemicznego PSP, pirotechnicy policyjni. - Został przeze mnie podpisany wniosek do ministra obrony narodowej o uruchomienie dodatkowo wojsk chemicznych z 21. Brygady brygady Strzelców Podhalańskich - dodała wojewoda.

- Kurator oświaty zbiera wszystkie informacje ze szkół. Alerty były uruchomione, zaczęliśmy uruchamiać od godz. 6.31, więc jeszcze dzieci w placówkach nie było. Natomiast tam, gdzie już w przedszkolach, żłobkach się znajdowały, to monitorowaliśmy sytuację szczegółowo.

Kubasz-Hul została zapytana o zamknięcie Portu Lotniczego Jasionka-Rzeszów i ewakuację wieży kontroli lotów. - Ewakuowano dziewięć osób, w tym sześć tzw. personelu operacyjnego i wszystkie z nich udały się do miejsca doraźnego schronienia po to, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo - odpowiedziała wojewoda.

Oznajmiła, że szczegółowe informacje, co do godziny powrotu na stanowisko zostaną przedstawiona na konferencji prasowej o godz. 16.

W nocy nastąpił zmasowany rosyjski atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. Zdaniem polskich służb, jeden z największych od początku wojny. Mniej więcej między godz. 6 i 7 pojawiły się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie alerty i SMS-y z prośbą o znalezienie schronienia, a także uruchomiono syreny alarmowe. Okazało się, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty.



