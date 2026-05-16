Nowe informacje po interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Zatrzymano 53-latka

W skrócie Warszawska policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o wzniecanie fałszywych alarmów.

Według policji zatrzymany mogł mieć związek z serią zgłoszeń o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia, które były przesyłane przez internet.

Jedno z fałszywych zawiadomień dotyczyło mieszkania Tomasza Sakiewicza, gdzie interweniowała policja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu 53-latka, który może mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów. Skutkiem jednego z nich była interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza.

"Szeroko zakrojone działania, bieżąca analiza dostępnych informacji oraz zaangażowanie funkcjonariuszy pracujących nad sprawą doprowadziły do zatrzymania wczoraj późnym wieczorem 53-letniego mężczyzny mogącego mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów" - przekazała policja.

Fala fałszywych zgłoszeń. Policja zatrzymała 53-latka

Zatrzymanie jest efektem dochodzenia policji w sprawie serii wiadomości o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia ludzi, których celem było wywołanie reakcji służb ratunkowych. Zgłoszeń dokonywano przez pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe, w związku z czym w śledztwo zaangażowano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

"W miejscu zamieszkania zatrzymanego zabezpieczono różnego rodzaju sprzęt informatyczny, który zostanie poddany szczegółowym oględzinom przez ekspertów" - przekazała policja, zaznaczając, że prowadzone są intensywne czynności procesowe z wykorzystaniem "wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów". Policja konsultuje się także z dostawcami usług informatycznych, w tym dostawcami internetu.

Interwencja w domu prawicowego dziennikarza. Policja odpowiada na zarzuty

Jedno z fałszywych zgłoszeń o zagrożeniu życia dotyczyło mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Publicysta przebywał w nim wówczas wraz z asystentką, której funkcjonariusze nałożyli kajdanki. "Policja siłą wtargnęła do mojego domu i aresztowała asystentkę" - przekazał w piątek Sakiewicz.

Policja opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśniła przyczyny interwencji. Jak podała warszawska komenda, "zebrane przez funkcjonariuszy informacje i weryfikacja zastanej na miejscu sytuacji pozwalają na stwierdzenie, że wiadomość o zagrożeniu czyjegoś życia była nieprawdziwa i najprawdopodobniej miała na celu wprowadzenie w błąd jej odbiorcy i służb ratunkowych".

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - przekazali funkcjonariusze.

"Polityczny WF": Ile takich Lenzów jest w polskiej polityce? INTERIA.PL