W skrócie Polski zakonnik został zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa, posiadał rzekomo tajne dokumenty dotyczące manewrów wojskowych.

Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział reakcję polskiego rządu i określił zatrzymanie jako prowokację białoruskiego reżimu.

Polskie służby i rzecznik koordynatora służb specjalnych stanowczo zaprzeczają wykorzystaniu zakonników do działań szpiegowskich.

Przebywający w USA szef MSZ Radosław Sikorski był pytany przez dziennikarzy o sprawę zatrzymania Polaka na Białorusi. 27-latka oskarżono o szpiegostwo na rzecz polskich służb.

- Mam pierwsze informacje na gorąco, nie chcę jeszcze spekulować. Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Mamy już polskich więźniów w białoruskich więzieniach, w tym Andrzeja Poczobuta. Jesteśmy już w konsultacjach wewnątrzrządowych. Jestem przekonany, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi - przekazał wicepremier.

"Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj" - napisał w odpowiedzi na doniesienia białoruskich i rosyjskich mediów Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

"Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych" - dodał urzędnik. Postanowiliśmy pójść tym śladem. Wiadomo, że pozbawiony wolności mężczyzna należy do działającego w Krakowie zakonu karmelitów.

Białoruś. Polak oskarżony o szpiegostwo. To zakonnik

Białoruskie media podawały imię i nazwisko zatrzymanego, publikowały również jego wizerunek. Wiadomo, że oskarżony o szpiegostwo Polak jest członkiem Zakonu Braci NMP z Góry Karmel, czyli karmelitów.

Na początku lipca zatrzymany na Białorusi zakonnik obronił pracę magisterską, o czym z dumą informował sam klasztor.

Jak podkreślono, mężczyzna uczęszczał na seminarium z teologii duchowości. Bratu zakonnemu złożono życzenia "realizacji powołania karmelitańskiego".

Polak zatrzymany na Białorusi. Poważne zarzuty

Rosyjska agencja prasowa TASS podała, że obywatel Polski posiadał przy sobie kserokopię ośmiu stron tajnych dokumentów, dotyczących ćwiczeń Zapad-2025.

Do akcji wkroczyło białoruskie KGB. 27-latek został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Wcześniej odebrano mu tajne papiery. Wśród aresztowanych znalazł się również jego białoruski "współpracownik".

Zdaniem białoruskich mediów Polak miał nawiązać kontakt z obywatelem Białorusi poprzez media społecznościowe. Następnie rzekomo "zaoferował mu współpracę w interesie polskich służb specjalnych". Chodziło o gromadzenie dokumentów dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

