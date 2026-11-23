W skrócie Policjant Jakub Kulik opuścił Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II w Krakowie i został przeniesiony na rehabilitację do placówki w Jaroszowcu.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie sprawdzające ws. zawiadomień kwestionujących legalność użycia broni przez funkcjonariusza.

W wyniku zamachu przeprowadzonego 7 listopada w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch bohaterskich policjantów.

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Jakub Kulik przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II w Krakowie. Jako pierwsze informacje o opuszczeniu placówki przez funkcjonariusza podały Radio Kraków i "Gazeta Krakowska". Doniesienia te potwierdziła następnie reporterka Polsat News Teresa Gut.

"Jeden z poszkodowanych policjantów w zamachu w Krakowie opuścił szpital. Funkcjonariusz policji Jakub Kulik, poszkodowany w zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie, opuścił Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie przebywa w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację" - przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki.

Nadmieniono, że w pozostałych czterech krakowskich szpitalach przebywa obecnie czterech poszkodowanych w ataku. Stan wszystkich pozostaje stabilny.

Drugi ranny w strzelaninie funkcjonariusz, starszy posterunkowy Artur Morański, nadal pozostaje w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką. Wcześniej leczony był w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza.

Spływają donosy na bohatera. Prokurator: Jest ich już kilka

Jak podaje "Fakt", Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie sprawdzające ws. zawiadomień dotyczących Jakuba Kulika. Autorzy donosów chcą oceny legalności użycia broni przez policjanta, który strzelał do zamachowca.

Śledczy mają 30 dni na decyzję w sprawie ewentualnego śledztwa. Prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał "Faktowi", że takie zawiadomienia cały czas wpływają. - Jest ich już teraz kilka. Sprawa jest zarejestrowana i prowadzone jest postępowanie sprawdzając - powiedział w rozmowie z gazetą.

Zaznaczono, że samo wpłynięcie zawiadomienia nie oznacza rozpoczęcia śledztwa. Prokuratura musi zdecydować na podstawie przedstawionych informacji, czy zasadne jest podjęcie dalszych czynności. - Nie wszczynaliśmy takiego postępowania z urzędu, bo uważaliśmy, że nie ma podstaw. Natomiast jeśli ktoś kieruje takie zawiadomienie, to sprawa musi być zarejestrowana i nadany jej stosowny bieg - podkreślił naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak

- To są nasi bohaterowie i my naszych bohaterów będziemy bronić. Każdy ma prawo składać do organów ścigania to, co uzna za stosowne, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktokolwiek będzie kwestionował bohaterstwo tych chłopaków i że ktokolwiek będzie dziś polskiemu policjantowi, polskiemu funkcjonariuszowi, próbował zarzucać, że, stając w obronie innych obywateli, ratując ludzkie istnienia, ma się zastanawiać, czy ma broni użyć, czy nie - komentował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Według ustaleń "Faktu", pierwszy donos ujawniono 12 listopada, niecały tydzień po zamachu. Jego autorem miał być Robert Talarowski, pseudonim "Żarówa". 53-latek jest poszukiwany przez policję i miał dopuścić się:

oszustw,

wyłudzenia poświadczenia nieprawdy,

prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

oraz gróźb karalnych.

Zamach w Krakowie. Policjanci unieszkodliwili sprawcę

Do tragicznego ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Jakub Kulik i Artur Morański skutecznie unieszkodliwili zamachowca. Gdyby nie ich interwencja ofiar prawdopodobnie byłoby więcej.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Jakub Kulik i Artur Morański odznaczeni

W piątek 13 listopada podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że ranni policjanci, są doceniani przez władze państwowe, policję i inne organizacje pozarządowe wspierające bezpieczeństwo.

Przekazał, że odznaczenia przyznał policjantom m.in. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kilka dni wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zadecydował o nadaniu starszym posterunkowym Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.



