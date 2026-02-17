W Polsce 2050 wrze od momentu, gdy stery ugrupowania objęła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, która w wyborach na przewodniczącą partii pokonała o włos minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę.

Nie wszyscy parlamentarzyści byli zadowoleni z wyniku głosowania, a czarę goryczy przelały wydarzenia, które miały miejsce w sobotę.

Weekendowa Rada Krajowa Polski 2050, zwołana przez nową przewodniczącą, zobowiązała członków partii, by do zjazdu krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć.

Podjęta uchwała przewiduje też "zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych".

Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez dotychczasowych zwolenników Pauliny Hennig-Kloski - rywalki Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach - którzy określili ją jako "kagańcową".

Rozłam w Polsce 2050. Politycy opuszczają partię

Tuż po zakończeniu Rady Krajowej o swoim odejściu z partii poinformowała Żaneta Cwalina-Śliwowska, która przekazała mediom, że podjęta uchwała jest "niedemokratyczna" i "betonuje klub". Posłanka zapewniła jednak, że nie opuści na razie klubu sejmowego.

W poniedziałek natomiast z ugrupowania odeszli europoseł i współzałożyciel Polski 2050 Michał Kobosko i była wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef. Swoje odejście z partii zasugerował też m.in. Ryszard Petru. "Czas na zmiany" - napisał w serwisie X. Ugrupowanie opuści też najprawdopodobniej Aleksandra Leo.

Parlamentarzystka przyznała na antenie Polsat News, że dyskutuje na ten temat z grupą posłów i senatorów. - To grupa, która podpisała się pod oświadczeniem, które napisaliśmy kilka dni temu (...) - mówiła.

Pod listem, o którym mówiła posłanka, podpisało się 18 polityków: Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Grzegorz Fedorowicz, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Piotr Masłowski, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Mirosław Różański, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska, Jacek Trela i Paweł Zalewski.

Wymienieni parlamentarzyści wyrazili w piśmie swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji wewnątrz ugrupowania.

Nowy klub powstanie w najbliższych dniach? Źródła Interii potwierdzają

Jak usłyszała Interia, do rozłamu w Polsce 2050 dojdzie w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Dokładna data nie jest jednak znana.

- Trwa namawianie poszczególnych posłów, liczenie szabel. Osoby, które chcą opuścić Polskę 2050, nie mówią na razie o konkretnej dacie. Nie chcą dopuścić do tego, żeby pojedynczy parlamentarzyści się wyłamali lub wyszli przed szereg i wcześniej ogłosili swoje odejście - powiedział nam polityk orientujący się w sytuacji partii, który poprosił o zachowanie anonimowości.

- Odejście grupy posłów jest jednak pewne. Zresztą otwarcie mówił o tym m.in. Petru - powiedział nam parlamentarzysta.

- Sytuacja już od wyborów zrobiła się nie do zniesienia. A sobotnie wydarzenia doprowadziły niektórych polityków do temperatury wrzenia. Przeciwnicy Pełczyńskiej-Nałęcz mówią o dyktaturze, łamaniu kręgosłupów czy cenzurze. Moim zdaniem to już jest nie do uratowania - usłyszeliśmy od naszego źródła.

Kluczową kwestią pozostaje jednak to, czy minister funduszy i polityki regionalnej uda się zachować klub sejmowy.

Konieczna będzie nowa umowa koalicyjna?

Kwestia ewentualnego rozpadu Polski 2050 nie jest tylko sprawą wewnętrzną partii. Sejmowy klub Pełczyńskiej-Nałęcz - już po ostatnich odejściach - liczy 31 posłów.

Przypomnijmy, że do stworzenia klubu parlamentarnego potrzebnych jest minimum 15 posłów. Zatem odejście 17 spowoduje, że Polska 2050 zamieni się w koło, a taki stan rzeczy - zdaniem naszych rozmówców - oznaczać będzie konieczność renegocjacji umowy koalicyjnej.

- Na pewno w takiej sytuacji trzeba będzie pewne kwestie omówić z premierem. Na razie Donald Tusk przygląda się wydarzeniom w Polsce 2050 i czeka na rozwój sytuacji - słyszymy od naszego źródła.

- Jedno jest pewne, jeśli Pełczyńska-Nałęcz straci klub, to może zapomnieć o tece wicepremiera. Proszę zwrócić uwagę, że szef rządu jeszcze nie ogłosił swojej decyzji w sprawie mianowania jej na to stanowisko - powiedział informator Interii.

Duże przetasowania w partii mogą poważnie zatrząść sejmową większością, która liczy obecnie ponad 240 szabel. Od posłów Polski 2050 dowiadujemy się jednak, że stabilność koalicji nie powinna być zagrożona.

- Doszły do mnie niepokojące plotki, że kilku polityków podjęło jakiś kontakt z PiS czy Konfederacją. Jednak zdecydowana większość parlamentarzystów Polski 2050 jest lojalna obecnej koalicji i nie chce słyszeć o jakimś sejmowym przewrocie. Mowa tutaj zarówno o tych, którzy chcą partię opuścić, jak i o osobach zadowolonych z rządów Katarzyny - powiedział nam nieoficjalnie jeden z polityków partii założonej przez Szymona Hołownię.

A o jakiej politycznej przyszłości mówią parlamentarzyści, którzy chcą opuścić klub?

- Część polityków liczy na start w wyborach parlamentarnych z list KO lub Lewicy. Pojawiają się też głosy o założeniu nowej inicjatywy. Na ten moment w Sejmie powstanie nowe koło lub klub - słyszymy w nieoficjalnych rozmowach z politykami.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o nastrojach w partii

Głos na temat sytuacji wewnątrz partii zabrała we wtorek sama przewodnicząca. Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że nastroje w partii są burzliwe.

- Odbyły się wybory. Nie wszyscy najwyraźniej są gotowi, mimo deklaracji, by zaakceptować wyniki tych wyborów - wskazała minister w programie "Graffiti" Polsat News.

Na pytanie prowadzącego o liczbę parlamentarzystów, którzy jeszcze odejdą, odpowiedziała: "nasz klub na pewno zostanie". Dodała, że jednocześnie dużo osób do partii dołącza. - Tego nie widać, bo to są ludzie tak zwani szeregowi w Polsce - zapewniała szefowa Polski 2050. Przekonywała też, że teka wicepremiera "należy się" jej ugrupowaniu.

Zdaniem rozmówców Interii jest to jednak robienie dobrej miny do złej gry.

- Partia liczy ledwie kilkaset osób. W sondażach szorujemy po dnie. Pierwsze słyszę, o dużej liczbie chętnych, którzy chcą do nas dołączyć - powiedział nam polityk Polski 2050 z frakcji "rozłamowców".

Mateusz Balcerek

