W skrócie
- Ranna 27-latka opuściła Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, gdzie przechodziła diagnostykę po uszkodzeniu wątroby w zamachu.
- W krakowskich szpitalach przebywa obecnie czterech rannych w zamachu, a stan zdrowia wszystkich poszkodowanych pozostaje stabilny.
- Policjant Artur Morański, który brał udział w zatrzymaniu sprawcy, leczony jest obecnie w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
- Drugi z bohaterskich policjantów, Jakub Kulik, opuścił krakowski szpital i rozpoczął proces rehabilitacji w placówce w Jaroszowcu.
- W wyniku zamachu z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.
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- Mogę potwierdzić, że kobieta, która została ranna w zamachu w Krakowie, w poniedziałek z uśmiechem na ustach opuściła Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - przekazała w rozmowie z Interią rzeczniczka placówki Barbara Mietkowska.
27-latka, która w warszawskim szpitalu przechodziła badania diagnostyczne i procedury medyczne, ma uszkodzoną wątrobę.
Warszawa. 27-latka ranna w zamachu w Krakowie opuściła szpital
Według najnowszych informacji przekazanych w poniedziałek przez Małopolski Urząd Wojewódzki w czterech krakowskich szpitalach przebywa obecnie czterech poszkodowanych w ataku. Stan wszystkich pozostaje stabilny.
Wśród nich znajduje się jeden z bohaterskich policjantów, którzy zatrzymali zamachowca - Artur Morański. Starszy posterunkowy przebywa w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką. Wcześniej leczony był w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza.
Drugi z mundurowych, Jakub Kulik, opuścił Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II w Krakowie. Aktualnie przechodzi rehabilitację w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.
W trakcie procesu rehabilitacji znajduje się także strażak ochotnik Tomek, który własnym ciałem ochronił żonę Kingę przed kulami zamachowca, sam został ranny w twarz. 24-latek przebywa na oddziale ogólnym jednego z krakowskich szpitali.
Zamach w Krakowie. Zginęło sześć osób
W ostatnich dniach placówkę medyczną opuścił m.in. 20-letni Brytyjczyk Harry Marchant. Jego stan wyraźnie się poprawił, a lekarze zdecydowali, że nie potrzebuje dalszej hospitalizacji. Krótko po opuszczeniu szpitala mężczyzna rozpoczął podróż karetką do Wielkiej Brytanii.
Do tragicznego w skutkach zamachu doszło 7 listopada. 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i zaczął oddawać strzały do przypadkowych przechodniów. W strzelaninie życie straciło sześć osób, a kolejne 15 zostało rannych.
Tego samego dnia w mieszkaniu sprawcy policja ujawniła trzy ciała, należące do rodziców i siostry 24-latka. Wszystkie miały rany postrzałowe.
Sam zamachowiec po ujęciu przez funkcjonariuszy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Po kilkudziesięciu godzinach przekazano informację o jego śmierci. Mężczyzna nie został przesłuchany.