Nowe informacje o rakiecie z Tarnawy-Kolonii. Ukraińcy próbowali ją zestrzelić

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Ukraiński pilot próbował zestrzelić rosyjską rakietę, która później naruszyła polską przestrzeń powietrzną i eksplodowała w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Maszyna musiała jednak przerwać pościg około 20 sekund przed granicą - przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk w rozmowie z "Wyborczą".

Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim o raz ukraiński myśliwiec
Rosyjska rakieta spadła w Tarnawie-Kolonii. Ukraiński pilot próbował ją przechwycićWojtek JargiłoPAP

W skrócie

  • Ukraiński pilot podjął próbę zestrzelenia rosyjskiej rakiety, lecz musiał przerwać pościg na krótko przed polską granicą.
  • Procedury NATO oraz ryzyko przypadkowego zestrzelenia przez polskie siły zmusiły ukraińskiego pilota do wycofania się.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia ochrony, sugerując kolejne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej dla regionów przygranicznych.
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Nowe informacje dotyczą incydentu z nocy 30 lipca, kiedy rosyjski pocisk Ch-101 wleciał nad Polskę i spadł na pole w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Jak ustaliła "Wyborcza", lot rakiety był przez cały czas monitorowany przez stronę ukraińską. Jeden z ukraińskich pilotów podjął próbę jej przechwycenia, jednak musiał wycofać się tuż przed polską granicą.

- Ukraiński pilot ścigał tę rakietę, ale 20 sekund przed polską granicą musiał zawrócić - powiedział dziennikowi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Pościg za rosyjską rakietą przerwany. Zdecydowały procedury NATO

Według wiceszefa MON powodem przerwania pościgu były nie tylko obowiązujące procedury i kwestie formalne. Istniało również ryzyko, że polskie F-16 mogłyby natychmiast namierzyć uzbrojony samolot. 

- W tym przypadku pilot zawrócił, ponieważ istniało ryzyko, że przypadkowo zostanie trafiony przez naszą obronę - wyjaśnił Tomczyk.

Wiceszef MON zaznaczył, że dopuszczenie uzbrojonych ukraińskich samolotów do prowadzenia działań nad terytorium państwa NATO wymagałoby decyzji politycznej i prawnej.

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Chodzi między innymi o możliwość zastosowania procedury określanej jako "gorący pościg". Pozwala ona siłom napadniętego państwa kontynuować bezpośrednią walkę z wrogim celem także po jego przedostaniu się nad terytorium sąsiedniego kraju.

Tomczyk podkreślił jednak, że kwestia dotyczy zarówno prawa międzynarodowego, jak i procedur obowiązujących w NATO, a pojedynczy incydent nie przesądzi o zmianie zasad.

Zełenski apeluje o wzmocnienie obrony przy granicy

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował o silniejszą ochronę regionów położonych przy granicy.

Według ukraińskiego przywódcy odpowiedzią sojuszników powinny być między innymi kolejne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i NASAMS.

Cezary Tomczyk nie odpowiedział jednoznacznie, czy Polska zdecyduje się rozmieścić systemy Patriot bliżej granicy z Ukrainą. Zaznaczył, że każdy taki incydent jest szczegółowo analizowany, jednak na obecnym etapie jest za wcześnie na wskazywanie konkretnych decyzji.

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Wiceminister przypomniał, że Polska rozwija wielowarstwowy system obrony powietrznej, obejmujący programy Wisła, Narew, Pilica oraz San. Wschodnia flanka NATO jest również wzmacniana w ramach inicjatywy Eastern Sentry.

Dzięki niej w Polsce mogą zostać rozmieszczone dodatkowe systemy należące do sojuszników, w tym holenderskie zestawy Patriot. - Gdyby pocisk zmienił kurs i zagrażał ludziom lub infrastrukturze, zostałby zestrzelony w ciągu kilku sekund - zapewnił wiceszef MON.

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