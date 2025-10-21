W skrócie Szymon Hołownia stanowczo zaprzecza medialnym doniesieniom o kandydowaniu na ambasadora Polski w USA.

Podkreśla, że skupia się na dokończeniu kadencji marszałka Sejmu oraz procesie rekrutacyjnym do NHCR-u.

Hołownia ostro potępia atak na biuro PO, określając go jako niebezpieczny akt chuligaństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W rozmowie z przedstawicielami mediów lider Polski 2050 powiedział, że oczekuje na zakończenie jego pracy na stanowisku marszałka Sejmu zgodnie z umową koalicyjną - późną jesienią odda on swoją funkcję przedstawicielowi Lewicy.

Polityk stanowczo podkreślił, że po zakończeniu jego kadencji, nie będzie kandydował na stanowisko ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych.

- Koncentruję się na dokończeniu kadencji i na procesie rekrutacyjnym do NHCR-u (biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców - red). Żadnych innych rozmów nie prowadzę, żadnych innych propozycji nie składam, nie otrzymuje - zapewniał dziennikarzy Hołownia.

- Cieszy mnie to, ze ktoś chce zadbać o to, żebym wykorzystał swoje kompetencje, ale ostrzegam państwa, ze ten serial może nie mieć końca - powiedział. Dodał, że mogą pojawić się nieprawdziwe plotki na jego temat.

Zaskakujące słowa Nawrockiego o Hołowni. "Lepszy kandydat niż Klich"

W poniedziałek głos na temat ewentualnego kandydowania Hołowni na stanowisko ambasadora w USA zabrał prezydent Karol Nawrocki.

- Z całą pewnością marszałek Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora USA niż ambasadorem jest Bogdan Klich - zażartował Nawrocki.

Dodał, że Klich jako chargé d'affaires "nie wypełnia swojej misji dyplomatycznej tak, jak oczekiwaliby tego Polacy".

Medialne spekulacje na temat ewentualnego wcielenia się Hołowni w roli dyplomaty wybuchły kilka dni temu, gdy radio TOK FM podało, że marszałek Sejmu byłby zainteresowany posadą ambasadora Polski w USA.

Hołownia skomentował atak na biuro PO. "Akt chuligaństwa"

Marszałek Sejmu odniósł się również do niedawnego ataku na biuro PO. Mężczyzna chciał podpalić lokal butelką z benzyną.

- To, co stało się pod biurem PO nigdy nie powinno się wydarzyć. To był akt chuligaństwa, takiego bardzo niebezpiecznego, które wynika z nienawiści motywowanej politycznie - powiedział.

Na tego rodzaju zachowanie nie powinno być miejsca na żadnym wiecu, na żadnej ulicy, pod żadnymi drzwiami. To się zaczyna zawsze od słów, które padają również w tej izbie, a później się zaczynają czyny, zaczynają się butelki, zaczynają się noże - przestrzegł Hołownia.

Nadwyżki na rynku zboża. Minister rolnictwa wskazuje rozwiązanie Polsat News Polsat News