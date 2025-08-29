W skrócie Katastrofa F-16 w Radomiu podczas ćwiczeń przed Air Show, w której zginął pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, doprowadziła do zawieszenia wszystkich treningowych i szkoleniowych lotów tych maszyn.

Dowództwo Generalne RSZ oraz MON podkreślają, że pełne wyjaśnienie przyczyn tragedii może potrwać kilka miesięcy, a badanie obejmie wszystkie okoliczności zdarzenia.

Odwołano tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu, a aktywnie pozostaną jedynie jednostki chroniące przestrzeń NATO.

Płk Pawlak, pytany o to, ile będzie trzeba czekać na wyjaśnienie katastrofy przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, odparł, że z doświadczeń wynika, iż na pewno będą to miesiące.

Tego samego dnia w TOK FM rzecznik zaznaczył, że "jako wojsko, opieramy się tylko na twardych badaniach i twardych faktach".

Rzecznik pytany był także, czy są jakiekolwiek tropy, które mogłyby wskazywać na akt sabotażu. - Nie mogę się na ten temat wypowiedzieć i nie mam takich informacji - mówił.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek wieczorem przybył na miejsce katastrofy, oświadczył, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia. Poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane.

Radom. Katastrofa F16. Nie żyje major Maciej "Slab" Krakowian

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył.

Major był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Jak dowiedziała się Interia, z powodu czwartkowej katastrofy samolotu F-16 wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe przeprowadzane na tych maszynach. Aktywne pozostaną wyłącznie jednostki chroniące przestrzeń NATO.

