W kancelarii premiera rozpoczęła się narada Donalda Tuska z szefami resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji. Uczestniczą w niej także przedstawiciele służb. Jak poinformował wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka, spotkanie dotyczy bezpieczeństwa w szkołach.

- Około 20 tysięcy policjantów kontynuowało w poniedziałek patrolowanie szkół i okolic szkół - podał Donald Tusk. Premier poinformował również, że "do tej pory, nasze działania i czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są bardzo zredukowane".

- Nie zmienia to faktu, że dzisiaj kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych i sprawdzonych - poinformował szef rządu w poniedziałek.

- Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, która budzą niepokój - dodał.

Bezpieczeństwo w sieci. Minister Gawkowski zabrał głos

- Monitoring sieci trwa przez całą dobę. Od wczoraj obserwujemy wykorzystywanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Pojawiają się również doniesienia o aktywności rosyjskich botów, które wzmacniają zasięg takich treści - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier i minister cyfryzacji przekazał, że już w czwartek uruchomiono specjalne działania mające na celu szybkie reagowanie na tego rodzaju publikacje i ich usuwanie. Na piątek zwołał także nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, w tym Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegramu. Podczas rozmów zamierza przedstawić wyniki monitoringu i zaapelować o jak najszybsze usuwanie dezinformujących treści.

Gawkowski zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach pojawiają się również konta powielające niebezpieczne przekazy. - Obserwujemy coraz częściej pojawiające się w ostatnich dwóch, trzech dniach szczątkowe, ale jednak konta dotyczące naśladownictwa, powielania tych treści - powiedział.

Jak dodał, odnotowano także przypadki oddawania hołdu sprawcy zabójstwa. Minister wspomniał również o sygnałach dotyczących współpracy grup ekstremistycznych, które mogą wzajemnie wzmacniać swoje przekazy. - Ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać - podkreślił.

Gawkowski podkreślił, że do czasu wejścia w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w internecie platformy powinny zwiększyć skalę działań i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za publikowane treści. Poinformował również, że spotkał się z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, by omówić szybkie wdrożenie unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), a na kolejny dzień zaplanowano w Senacie posiedzenie komisji dotyczące ustawy.

Narada premiera z ministrami. Nowe informacje o atak w szkołach

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że w ramach prowadzonej akcji skontrolowano już ponad 80 tys. placówek. Od czasu poprzedniego raportu zatrzymano kolejnych 18 osób, co oznacza, że łączna liczba zatrzymanych wzrosła do 135. Bezpieczeństwa w szkołach nadal pilnuje 20 tys. policjantów.

Minister przekazał również, że sytuacja w internecie powoli się stabilizuje. Jak ocenił, reakcje i emocje rodziców są obecnie mniejsze niż w weekend i w piątek, choć nadal pojawiają się próby aktywności internetowych trolli.

Kierwiński zapowiedział, że działania będą prowadzone co najmniej przez kilka najbliższych dni. Jeśli pojawią się nowe okoliczności wymagające zintensyfikowania akcji lub przedłużenia jej trwania, służby będą gotowe na taką ewentualność.

Głos w trakcie narady zabrał też Komendant Główny Policji Marek Boroń. - Najwięcej incydentów związanych z groźbami wobec szkół wynika z chęci naśladowania tragicznych wydarzeń w Ostrołęce i Wyszkowie oraz zaistnienia w internecie - oznajmił. Jak zaznaczył, większość takich przypadków ma charakter żartu.

Drugą grupę stanowią osoby inspirujące się grami komputerowymi i ich fabułą. Najmniej liczne są natomiast przypadki związane ze skrajnymi poglądami, w tym nawiązującymi do subkultury nazistowskiej i skrajnej prawicy.

Boroń przekazał, że na podstawie danych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policyjnych pionów zajmujących się przestępczością cyfrową widoczny jest spadek liczby publikacji internetowych dotyczących zagrożeń w szkołach. Zapowiedział również działania profilaktyczne w placówkach.

- Odporność społeczną budujemy w oparciu o świadomość i z tą świadomością chcemy wyjść do tych szkół - zadeklarował komendant.

Więcej informacji wkrótce.

Seria ataków w szkołach. Patrole policji w szkołach

W poniedziałek rano policja poinformowała w mediach społecznościowych, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Poinformowano, że do godziny 6. w poniedziałek w ponad 80 tys. placówek odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

"W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - podano we wpisie.

Seria ataków w polskich szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.



