Nowe informacje dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Rzecznik MSZ ogłasza

W skrócie Polskie MSZ ogłosiło uruchomienie dodatkowej infolinii dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie.

Ambasada RP w Dosze pozostaje zamknięta dla interesantów do odwołania z powodu sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

W regionie Bliskiego Wschodu doszło do eskalacji konfliktu obejmującej ataki Izraela i USA na Iran oraz działania odwetowe Iranu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polska z uwagą i niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w regionie Bliskiego Wschodu i wzywa wszystkie strony do zachowania powściągliwości, poszanowania prawa międzynarodowego i ochrony ludności cywilnej - oświadczyło w niedzielę polskie MSZ.

"Niezmiennie popieramy pokojowe metody rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz kwestii irańskiego programu nuklearnego. Społeczeństwo irańskie, niedawno boleśnie doświadczone represjami politycznymi z powodu protestów, zasługuje na wolność, pokój, stabilność i dobrobyt" - dodał resort.

Polskie MSZ opowiedziało się przeciwko próbom rozprzestrzeniania konfliktu na cały Bliski Wschód. "Wyrażamy solidarność z Katarem, Bahrajnem, Kuwejtem, ZEA, Arabią Saudyjską, Jordanią i Omanem, które ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych" - przekazano.

Nowe informacje MSZ dla Polaków podróżujących lub mieszkających na Bliskim Wschodzie

Jak zaznaczono, priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP przebywającym w tym regionie. - Od niedzieli, od godz. 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przedstawiciel resortu przekazał, że infolinia działać będzie pod numerem: +48 22 523 88 80. Dodał, że dzięki niej polscy obywatele będą mogli uzyskać aktualne informacje.

- Z założenia prosiłbym o pozostanie w miejscu, w którym się jest. Są dwa hasła, które powinny przyświecać każdemu Polakowi, który znajduje się na miejscu: spokój i bezpieczeństwo - podkreślił. Wewiór zasugerował, by pozostać w miejscu schronienia, z dala od okien; mieć przy sobie leki oraz dokumenty.

Z uwagi sytuację bezpieczeństwa oraz zalecenia władz Kataru dotyczące pozostania w bezpiecznych miejscach Sekcja Konsularna Ambasady RP w Dosze pozostanie zamknięta dla interesantów do odwołania. Placówka zaapelowała też, aby zmienić termin zaplanowanych wizyt wizowych i prawnych w e-Konsulacie, ponieważ wszystkie zostały anulowane.

Atak Izraela USA i USA na Iran. Ucierpiało wiele państw w regionie, w tym miejsca turystyczne

W sobotę rano rozpoczął się atak Izraela i USA na Iran. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że armia amerykańska rozpoczęła "dużą operację bojową" i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela Binjamin Netanjahu ze swej strony oznajmił, że amerykańsko-izraelski atak na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.

Irańskie media państwowe potwierdziły w niedzielę, że najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął w sobotę rano w swoim biurze. Wcześniej o jego śmierci informowały władze USA i Izraela.

W ramach odwetu Iran zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu. Nowa fala irańskich ataków miała miejsce w niedzielę rano.

Nowe eksplozje słychać było m.in. w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru, Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie. Irańska telewizja państwowa podała, że w nowa fala ataków w niedzielę nad ranem jest wymierzona m.in. w 27 baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie oraz w kwaterę główną izraelskiego wojska i obiekty militarne w Tel Awiwie.

"Prezydenci i premierzy". Politycy skomentowali atak USA na Iran Polsat News