W skrócie Generał broni Wojska Polskiego Jarosław Gromadziński wyraził zaniepokojenie wykorzystaniem pożyczki SAFE na zakup hełmów bojowych.

Cezary Tomczyk z MON poinformował o zamówieniu 300 tysięcy hełmów HBT-02 o wartości ponad 700 milionów złotych, finansowanych ze środków unijnego mechanizmu SAFE.

Polska została pierwszym beneficjentem programu SAFE, uzyskując łącznie 180 miliardów złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego.

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Generał broni Wojska Polskiego Jarosław Gromadziński stwierdził we wpisie, że jest "zażenowany" całą sytuacją.

"Jeśli pożyczka SAFE jest brana po to, aby kupić hełmy, to mnie to przeraża. Takie zakupy powinny być dawno zrealizowane! Dziś pan minister się tym chwali. Jestem zażenowany" - napisał.

Generał Gromadziński przypomniał ponadto, że zgodnie z obietnicami Ministerstwa Obrony Narodowej "pożyczka SAFE miała budować realne zdolności Sił Zbrojnych RP".

Generał Jarosław Gromadziński odpowiedział Tomczykowi. Poszło o nowe hełmy

Wpis generała broni Wojska Polskiego był odpowiedzią na wcześniejsze nagranie opublikowana przez wiceszefa MON Cezarego Tomczyka. Ogłosił on w nim, że zakontraktowano zakup 300 tysięcy hełmów bojowych HBT-02.

- To nie jest zwyczajny hełm. To jest hełm z programu Tytan, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Właśnie podpisaliśmy umowę na zakup 300 tysięcy takich hełmów dla żołnierzy Wojska Polskiego - ogłosił.

Tomczyk dodał, że wartość zakontraktowanego zamówienia wyniosła ponad 700 milionów złotych. Ponadto ujawnił, że zakup ten będzie finansowany ze środków uzyskanych w ramach unijnego mechanizmu SAFE.

- Kiedy w 2023 roku przyszliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, to wciąż kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy miało hełmy stalowe. Ten okres bezpowrotnie minął. Dzisiaj są to hełmy kompozytowe, a to jest kolejne wcielenie hełmu, które dla żołnierzy będzie podstawą wyposażenia - wyjaśnił.

Program SAFE. Tomczyk: Hełmy właśnie trafiły do produkcji

Wiceszef resortu pokazał również na nagraniu, że nowe hełmy będą się składać m.in. ze zdejmowanej szczęki czy gogli. - Ale przede wszystkim możliwości dopasowania tego hełmu do swoich wymagań - dodał.

- Tytaniczna praca została wykonana przy tym hełmie. Te hełmy właśnie trafiły do produkcji - zakończył Cezary Tomczyk.

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Przypomnijmy, że umowę pożyczkową w ramach SAFE podpisano w Warszawie 8 maja. Niniejszym Polska stała się pierwszym beneficjentem programu. Łącznie nasz kraj uzyskać ma 180 mld złotych na rozbudowę armii i przemysłu zbrojeniowego.

Pierwszy etap podpisywania kontraktów w ramach programu SAFE zakończył się wraz z końcem maja. Z zapowiedzi rządu i MON wynika, że do polskich zakładów zbrojeniowych ma trafić około 120 mld zł na produkcję m.in. wozów bojowych, artylerii oraz sprzętu informatycznego dla wojska.





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