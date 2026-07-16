Nowe fakty ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Śledczy zdobyli tajemniczy dowód
Nowe fakty ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Śledczy zajmujący się sprawą przekazał w rozmowie z Onetem, że znaleziono nowy dowód dotyczący "czasu i miejsca" zaginięcia młodej kobiety. Dodał, że nie chodzi o zeznania świadków.
W skrócie
- Pojawił się nowy dowód związany z czasem i miejscem zaginięcia Iwony Wieczorek, który nie pochodzi z zeznań świadków.
- Podczas poszukiwań wykorzystano georadar na precyzyjnie wyznaczonym obszarze Pomorza.
- Iwona Wieczorek zaginęła 16 lat temu, ostatni raz widziano ją na deptaku w Jelitkowie około 20 minut od jej domu.
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- Mamy nowy dowód dotyczący czasu i miejsca, kiedy w noc zaginięcia Iwona była w Parku Reagana. Nie chodzi tutaj o zeznanie świadków - powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Śledczy nie chciał zdradzić o jaki rodzaj dowodu konkretnie chodzi. Sylwetka młodej kobiety, która zaginęła 16 lat temu, została zarejestrowana po raz ostatni przez kamerę właśnie w pasie nadmorskim w pobliżu Parku Reagana.
Śledczy szukają Iwony Wieczorek. Użyli specjalistycznego sprzętu
Przyznał jednak, że wciąż trwają poszukiwania ciała zaginionej z użyciem specjalistycznego sprzętu.
- Używaliśmy georadaru, a poszukiwania miały miejsce na Pomorzu. Nie był to rozległy teren. Obszar poszukiwań był precyzyjnie wskazany - wyjaśnił prok. Stasielak. Dodał, że nie chce wskazywać miejsc poszukiwań z obawy, że pojawią się tam telewizyjne kamery.
Prokurator zapewnił, że trwające obecnie prace nie są związane z 16 rocznicą zaginięcia Iwony Wieczorek.
- Wiemy, jak ważna jest to sprawa dla rodziny zaginionej, ale i opinii publicznej. Ale dla nas nie ma znaczenia, czy jest to lipiec, wrzesień czy grudzień. Metodycznie pracujemy nad wyjaśnieniem tej sprawy - powiedział prok. Stasielak.
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Kobieta zaginęła 16 lat temu
Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to jednak z najgłośniejszych polskich spraw kryminalnych. Kobieta zniknęła bez śladu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.
Wiadomo, że 19-letnia wówczas kobieta tuż po grillu na działce rekreacyjnej udała się ze znajomymi na imprezę do sopockiego klubu. Po opuszczeniu budynku dyskoteki zdecydowała się na samotny powrót do swojego domu w Gdańsku. Znajomi po raz ostatni mieli widzieć ją około godziny 2:50 nad ranem.
Sylwetka Iwony Wieczorek została zarejestrowana przez kamery monitoringu w kilku miejscach. Po raz ostatni - na deptaku w gdańskim Jelitkowie, około 20 minut od jej domu.
Źródła: Onet, Interia