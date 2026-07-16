W skrócie Pojawił się nowy dowód związany z czasem i miejscem zaginięcia Iwony Wieczorek, który nie pochodzi z zeznań świadków.

Podczas poszukiwań wykorzystano georadar na precyzyjnie wyznaczonym obszarze Pomorza.

Iwona Wieczorek zaginęła 16 lat temu, ostatni raz widziano ją na deptaku w Jelitkowie około 20 minut od jej domu.

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- Mamy nowy dowód dotyczący czasu i miejsca, kiedy w noc zaginięcia Iwona była w Parku Reagana. Nie chodzi tutaj o zeznanie świadków - powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Śledczy nie chciał zdradzić o jaki rodzaj dowodu konkretnie chodzi. Sylwetka młodej kobiety, która zaginęła 16 lat temu, została zarejestrowana po raz ostatni przez kamerę właśnie w pasie nadmorskim w pobliżu Parku Reagana.

Śledczy szukają Iwony Wieczorek. Użyli specjalistycznego sprzętu

Przyznał jednak, że wciąż trwają poszukiwania ciała zaginionej z użyciem specjalistycznego sprzętu.

- Używaliśmy georadaru, a poszukiwania miały miejsce na Pomorzu. Nie był to rozległy teren. Obszar poszukiwań był precyzyjnie wskazany - wyjaśnił prok. Stasielak. Dodał, że nie chce wskazywać miejsc poszukiwań z obawy, że pojawią się tam telewizyjne kamery.

Prokurator zapewnił, że trwające obecnie prace nie są związane z 16 rocznicą zaginięcia Iwony Wieczorek.

- Wiemy, jak ważna jest to sprawa dla rodziny zaginionej, ale i opinii publicznej. Ale dla nas nie ma znaczenia, czy jest to lipiec, wrzesień czy grudzień. Metodycznie pracujemy nad wyjaśnieniem tej sprawy - powiedział prok. Stasielak.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Kobieta zaginęła 16 lat temu

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to jednak z najgłośniejszych polskich spraw kryminalnych. Kobieta zniknęła bez śladu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.

Wiadomo, że 19-letnia wówczas kobieta tuż po grillu na działce rekreacyjnej udała się ze znajomymi na imprezę do sopockiego klubu. Po opuszczeniu budynku dyskoteki zdecydowała się na samotny powrót do swojego domu w Gdańsku. Znajomi po raz ostatni mieli widzieć ją około godziny 2:50 nad ranem.

Sylwetka Iwony Wieczorek została zarejestrowana przez kamery monitoringu w kilku miejscach. Po raz ostatni - na deptaku w gdańskim Jelitkowie, około 20 minut od jej domu.

Źródła: Onet, Interia





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