Nowe fakty w sprawie Rosjanina zatrzymanego przez ABW. Ruch prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Warszawie przychyliła się do wniosku Ukrainy o ekstradycję rosyjskiego naukowca Aleksandra B. Prokurator Piotr Antoni Skiba potwierdził w rozmowie z Interią, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił również wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. - Pod względem formalnym dokumentacja ekstradycyjna nie budzi zastrzeżeń - mówił.
Po zapoznaniu się z wnioskiem, który strona ukraińska złożyła w połowie grudnia 2025 roku, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wniosła o zgodę sądu na ekstradycję Aleksandra B. i przedłużenie jego tymczasowego aresztu.
- Przekazaliśmy wszystkie przetłumaczone materiały, jakie uzyskaliśmy. Postanowienie Sądu Okręgowego jest sprawdzane - mówił w rozmowie z Interią rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.
Areszt i ekstradycja Aleksandra B. Do sądu trafił wniosek
Jak poinformował rzecznik, "strona ukraińska złożyła wszelkie wymagane zapewnienia, a dokumenty zostały nadesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Prokuraturę Generalną".
- Pod względem formalnym dokumentacja ekstradycyjna naszym zdaniem nie budzi zastrzeżeń - dodał prokurator.
Aleksander B., pracownik petersburskiego Muzeum Ernitaż, 4 grudnia został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Polski. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego.
Jako kierownik sekcji znalezisk archeologicznych z czasów antycznych B. miał prowadzić nielegalne prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Grupa kierowana przez naukowca miała ukraść na rzecz Federacji Rosyjskiej kilkadziesiąt złotych moment.
Straty muzeum zostały wycenione na 17 milionów złotych.
Rosyjski naukowiec aresztowany w Polsce. Prokurator o dalszych ruchach w sprawie
W grudniu ubiegłego roku Aleksander B. decyzją sądu został aresztowany na okres 40 dni (do 13 stycznia). Naukowiec odmówił wówczas składania zeznań.
Jak informuje prok. Skiba, Sąd Okręgowy w Warszawie wyda w tej sprawie nową decyzję najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia.
W przypadku zgody sądu, tymczasowy areszt dla podejrzanego ma zostać przedłużony na czas niezbędny do wydania go władzom Ukrainy. Ostateczną decyzję ws. ekstradycji obywatela Rosji podejmie minister sprawiedliwości.