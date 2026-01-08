Po zapoznaniu się z wnioskiem, który strona ukraińska złożyła w połowie grudnia 2025 roku, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wniosła o zgodę sądu na ekstradycję Aleksandra B. i przedłużenie jego tymczasowego aresztu.

- Przekazaliśmy wszystkie przetłumaczone materiały, jakie uzyskaliśmy. Postanowienie Sądu Okręgowego jest sprawdzane - mówił w rozmowie z Interią rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Areszt i ekstradycja Aleksandra B. Do sądu trafił wniosek

Jak poinformował rzecznik, "strona ukraińska złożyła wszelkie wymagane zapewnienia, a dokumenty zostały nadesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Prokuraturę Generalną".

- Pod względem formalnym dokumentacja ekstradycyjna naszym zdaniem nie budzi zastrzeżeń - dodał prokurator.

Aleksander B., pracownik petersburskiego Muzeum Ernitaż, 4 grudnia został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Polski. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego.

Jako kierownik sekcji znalezisk archeologicznych z czasów antycznych B. miał prowadzić nielegalne prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Grupa kierowana przez naukowca miała ukraść na rzecz Federacji Rosyjskiej kilkadziesiąt złotych moment.

Straty muzeum zostały wycenione na 17 milionów złotych.

Rosyjski naukowiec aresztowany w Polsce. Prokurator o dalszych ruchach w sprawie

W grudniu ubiegłego roku Aleksander B. decyzją sądu został aresztowany na okres 40 dni (do 13 stycznia). Naukowiec odmówił wówczas składania zeznań.

Jak informuje prok. Skiba, Sąd Okręgowy w Warszawie wyda w tej sprawie nową decyzję najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia.

W przypadku zgody sądu, tymczasowy areszt dla podejrzanego ma zostać przedłużony na czas niezbędny do wydania go władzom Ukrainy. Ostateczną decyzję ws. ekstradycji obywatela Rosji podejmie minister sprawiedliwości.

Żurek: Stworzyłem plan utworzenia 13 nowych sądów pracy Polsat News Polsat News