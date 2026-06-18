Nowe fakty o zatrzymanym ws. zabójstwa Rosjanina. "Rozwiać wątpliwości"
Zatrzymany w czwartek rano mężczyzna w związku zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej może mieć związek także z innymi przestępstwami dokonanymi w roku 2022 - przekazał podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że "chce rozwiać wątpliwości". Szef policji przekazał również, że zatrzymany "nie działał sam". Wszelkie przesłanki wskazują na to, że 36-latek odpowiadał za dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
W skrócie
- Mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej jest też podejrzewany o inne przestępstwa z 2022 roku i miał powiązania z przestępczością zorganizowaną.
- Policja podała, że zatrzymany posługuje się paszportem obywatela Gruzji, a śledczy prowadzą przesłuchania i analizują możliwy udział innych osób.
- Ofiara zabójstwa, rosyjski artysta krytykujący władze Rosji, została zastrzelona na ulicy, a służby badają także wątek ewentualnych powiązań z rosyjskimi służbami.
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Donald Tusk poinformował w czwartek rano, że służby zatrzymały osobę podejrzaną o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej.
"Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji" - podała lubelska policja.
Głos w tej sprawie zabrali szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak.
- Osoba zatrzymana w czwartek rano pod Warszawą jest podejrzewana o dokonanie tego morderstwa - powiedział Kierwiński. Dodał, że będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe.
- Ta osoba jest podejrzewana, także w sprawie innych przestępstw dokonanych na terenie kraju (Polski-red.) w roku 2022 - mówił minister i zaznaczył, że jest to mężczyzna "związany ze zorganizowaną przestępczością".
Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Siemoniak i Kierwiński dziękują służbom
Tomasz Siemoniak oznajmił, że wątek obcych służb i obcych państw będzie w tej sprawie szczegółowo badany. Zaznaczył, że "hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji".
- Krytykował Putina i Kadyrowa, na tym polegała jego działalność. Na tym etapie nie trzeba jakichś specjalnych dowodów. Chcemy je znaleźć, mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, powiązań przyniesie odpowiedzi - powiedział Siemoniak.
- Mieliśmy już w ubiegłych latach podobne sytuacje, choć nie dotyczyły one morderstw, ale dotyczyły pobić na zlecenie i wynajmowano do tego także polskich przestępców, aby takie zadania wykonywali w obcym kraju - tłumaczył koordynator Służb Specjalnych.
Zarówno Kierwiński jak i Siemoniak dziękowali służbom za ich zaangażowanie w szukanie sprawcy zabójstwa.
- To efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne - powiedział szef MSWiA. Jak dodał służby nadal będą pracować nad ustaleniem osób, które mogły stać za organizacją zabójstwa. - Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa - oznajmił.
Podczas konferencji głos zabrał także szef polskiej policji gen. Marek Boroń, który odpowiadając na pytania o różne hipotezy, przekazał iż zatrzymany "nie działał sam".
Zabójstwo 44-latka Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów
W poniedziałek do 44-latka, który stał na chodniku, przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej podszedł inny mężczyzna i oddał trzy strzały.
Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Mężczyzna był artystą, a w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina.
Początkowo Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała o zatrzymaniu w tej sprawie dwóch obywateli Białorusi. Oni jednak po przesłuchaniu zostali wypuszczeni do domów.
Donald Tusk mówił w środę, że "wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki".
Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał w rozmowie z Interią, że śledczy analizują możliwy rosyjski trop w tej sprawie. Jak podkreślił, brane są pod uwagę wszystkie hipotezy.
- Rosja podejmowała akty dywersji w Polsce, m.in. wysadzając tory kolejowe. Rosyjskie służby zlecały morderstwa. Musimy więc zakładać, że morderstwo krytyka Putina to działanie związane z rosyjskimi służbami - wyjaśnił.