W skrócie Mężczyzna zatrzymany w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej jest też podejrzewany o inne przestępstwa z 2022 roku i miał powiązania z przestępczością zorganizowaną.

Policja podała, że zatrzymany posługuje się paszportem obywatela Gruzji, a śledczy prowadzą przesłuchania i analizują możliwy udział innych osób.

Ofiara zabójstwa, rosyjski artysta krytykujący władze Rosji, została zastrzelona na ulicy, a służby badają także wątek ewentualnych powiązań z rosyjskimi służbami.

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Donald Tusk poinformował w czwartek rano, że służby zatrzymały osobę podejrzaną o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej.

"Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji" - podała lubelska policja.

Głos w tej sprawie zabrali szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak.

- Osoba zatrzymana w czwartek rano pod Warszawą jest podejrzewana o dokonanie tego morderstwa - powiedział Kierwiński. Dodał, że będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe.

- Ta osoba jest podejrzewana, także w sprawie innych przestępstw dokonanych na terenie kraju w roku 2022 - mówił minister i zaznaczył, że jest to mężczyzna "związany ze zorganizowaną przestępczością".

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Siemoniak i Kierwiński dziękują służbom

Tomasz Siemoniak oznajmił, że wątek obcych służb i obcych państw będzie w tej sprawie szczegółowo badany. Zaznaczył, że "hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji".

- Krytykował Putina i Kadyrowa, na tym polegała jego działalność. Na tym etapie nie trzeba jakichś specjalnych dowodów. Chcemy je znaleźć, mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, powiązań przyniesie odpowiedzi - powiedział Siemoniak.

- Mieliśmy już w ubiegłych latach podobne sytuacje, choć nie dotyczyły one morderstw, ale pobić na zlecenie i wynajmowano do tego także polskich przestępców, aby takie zadania wykonywali w obcym kraju - tłumaczył koordynator Służb Specjalnych.

Zarówno Kierwiński jak i Siemoniak dziękowali służbom za ich zaangażowanie w szukanie sprawcy zabójstwa.

- To efekt ciężkiej pracy wielu służb. Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne - powiedział szef MSWiA. Jak dodał, służby nadal będą pracować nad ustaleniem osób, które mogły stać za organizacją zabójstwa. - Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą - oznajmił.

Biała Podlaska. Policja: Zatrzymany nie działał sam

Podczas konferencji głos zabrał także szef polskiej policji gen. Marek Boroń, który odpowiadając na pytania o różne hipotezy, przekazał, że zatrzymany "nie działał sam".

Zabójstwo 44-latka w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów

W poniedziałek do 44-latka, który stał na chodniku, przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej podszedł inny mężczyzna i oddał trzy strzały.

Ofiarą był obywatel Rosji, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Mężczyzna był artystą, a w swojej twórczości otwarcie krytykował rosyjskie władze, w tym Władimira Putina.

Początkowo Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała o zatrzymaniu w tej sprawie dwóch obywateli Białorusi. Po przesłuchaniu i wykluczeniu ich udziału w sprawie zostali oni jednak wypuszczeni.

Donald Tusk mówił w środę, że "wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki".

Zabójstwo krytyka Putina. Służby badają wątek rosyjskich służb

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał w rozmowie z Interią, że śledczy analizują możliwy rosyjski trop w tej sprawie. Jak podkreślił, brane są pod uwagę wszystkie hipotezy.

- Rosja podejmowała akty dywersji w Polsce, m.in. wysadzając tory kolejowe. Rosyjskie służby zlecały morderstwa. Musimy więc zakładać, że morderstwo krytyka Putina to działanie związane z rosyjskimi służbami - wyjaśnił.





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