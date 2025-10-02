Nowe fakty o rosyjskiej prowokacji w Szczecinie. "Zbliżył się do rurociągu"

W skrócie Rosyjski kuter został zauważony w pobliżu rurociągu gazowego przez Straż Graniczną.

Jednostka natychmiast zareagowała i nakazała rosyjskiemu kutrowi opuszczenie rejonu.

Polskie służby zapewniają, że Polska jest bezpieczna mimo rosnącej liczby incydentów na Bałtyku.

W związku z incydentami na Morzu Bałtyckim z udziałem Rosji, MSWiA zwołało konferencję prasową w czwartek po południu.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych przekazał, że "rosyjskie służby szukają kolejnych możliwości, jak zaatakować i zdestabilizować Polskę oraz jak skłócić Polaków".

Port Szczecin. MSWiA o incydencie z udziałem rosyjskiego kutra

- To kolejny etap niewypowiedzianej, ale mocno dotkliwej wojny, którą prowadzimy z Rosją. Odnotowujemy coraz więcej incydentów na morzu - mówił Dobrzyński na konferencji prasowej.

Rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych dodał, że polskie służby mundurowe współpracują w tej sprawie ze sobą. - O każdym takim incydencie są informowani komendanci jednostek, ministrowie i pan premier - zapewnił Dobrzyński.

Jednocześnie podkreślił, że "taka wymiana informacji zachodzi tez między innymi krajami". - Rosyjskie i białoruskie służby są bezradne, a Polska i Polacy są bezpieczni - dodał Jacek Dobrzyński.

Na konferencji głos zabrała także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która przedstawiła szczegóły incydentu na Bałtyku. Potwierdziła ona, że do zdarzenia doszło w środę rano, a rosyjski kuter został zauważony przez systemy obserwacyjne Straży Granicznej.

- Ten kuter płynął z kierunku Rosji. Straż Graniczna bacznie go obserwowała, z tego względu, że kuter był w bardzo bliskiej odległości od rurociągu z gazem. Dryfował około 300 metrów w okolicach tego rurociągu - mówiła Gałecka.

Rosyjski kuter zbliżył się do rurociągu. Zareagowała Straż Graniczna

Co więcej, rzeczniczka MSWiA nadmieniła, że kuter na około 20 minut zatrzymał się w okolicach rurociągu, a Straż Graniczna "niezwłocznie podjęła działania". - Poprzez system radiowy skontaktowano się z jednostką, która dostosowała się do polecenia o natychmiastowe opuszczenie rejonu rurociągu i tak się stało - podkreśliła.

Wcześniej w czwartek o incydencie informował premier Donald Tusk na konferencji Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze.

- Co tydzień mieliśmy nowe incydenty na Morzu Bałtyckim z udziałem Rosji. Otrzymałem informację o incydencie w pobliżu Portu Szczecin, do którego doszło dwa dni temu - mówił szef polskiego rządu.

