Niedziela to termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowych dowodów osobistych. W warstwie elektronicznej dowodów znajdzie się druga cecha biometryczna, czyli dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów powróci zaś podpis posiadacza.

Jakie zmiany na dokumentach?

Zmieni się także wzór nowo wydawanych dokumentów. Zmiany to m.in. dodanie na awersie oznaczenia państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej w prawym górnym rogu, przesunięcie z tego powodu oznaczenia informującego, że dokument posiada chip, a także umieszczenie pola na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Na rewersie natomiast napis "Numer dowodu osobistego" zostanie zastąpiony napisem "Seria i numer dokumentu".

Podpis i odciski znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe) i będą odwzorowywane w urzędzie. O takie dowody w związku z tym nie będzie można wnioskować online.

Takiej możliwości nie ma od końca lipca. Od niedzieli jednak można składać wnioski online o dowód dla dzieci do 12. roku życia, które nie muszą odwzorowywać podpisu ani odcisków palców.

Dostosowanie do prawa unijnego

Dla osób, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy, przewidziano możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Stacje umożliwiające pobranie odcisków palców poza urzędem są w każdym powiecie.

Dowody wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym - pięć lat. Dokumenty tych osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

Nowe dowody osobiste początkowo miały być wydawane od 2 sierpnia. Zmiany musiały jednak zostać przesunięte po tym, jak rząd zrezygnował z zakupu skanerów linii papilarnych, które w ocenie ABW nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. W efekcie trzeba było wyłonić nowego dostawcę sprzętu. Pod koniec września nowe czytniki były we wszystkich gminach i rząd ogłosił termin wdrożenia rozwiązań.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnego. Nie trzeba przez nie wymieniać już posiadanych dowodów. Będą one ważne przez okres, na jaki zostały wydane.