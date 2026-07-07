W skrócie Dawid Kacprzyk był zatrudniony przez niespełna dwa miesiące w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie i otrzymywał wynagrodzenie zgodne z obowiązującą siatką płac.

W szpitalu w Częstochowie Kacprzyk odbywał specjalizację w trybie pozarezydenckim na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a obecnie trwa kontrola dotycząca zasad zatrudniania lekarzy, zwłaszcza rezydentów.

Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w 2025 roku zarobić 1,6 mln zł, a po ujawnieniu informacji doszło do dymisji kierownictwa i rady nadzorczej szpitala oraz rezygnacji dwóch wiceprezydentek Warszawy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Dawid Kacprzyk był zatrudniony w WSzS w Częstochowie od 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 r. w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - poinformowała rzeczniczka placówki Angelika Kawecka.

Za ten okres, jak podał szpital, lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń.

- Wynosiło ono tyle, ile gwarantuje ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - powiedziała Kawecka.

Umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 r. na mocy porozumienia stron - na wniosek lekarza.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Szpital w Częstochowie ujawnia szczegóły zatrudnienia

Dawid Kacprzyk odbywał w Częstochowie specjalizację w trybie pozarezydenckim. Na Anestezjologii i Intensywnej Terapii było 18 miejsc, z czego siedmiu lekarzy odbywało specjalizację w trybie rezydenckim i jeden lekarz, Dawid Kacprzyk, w pozarezydenckim.

Placówka na częstochowskiej Parkitce należy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. - Urząd jest w trakcie kontroli trybu zatrudniania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Kontrola dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Warto dodać, że wewnętrzny audyt w tym samym zakresie przeprowadza dyrekcja szpitala. Nie ma zgody na wykorzystywanie luk prawnych do czerpania własnych korzyści. Szczególnie w służbie zdrowia liczy się drugi człowiek, pacjent, jego dobro, zdrowie i życie - powiedział Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Afera w Szpitalu Południowym. Zatrudnienie Dawida Kasprzyka

Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.

Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Informacje o tym jako pierwszy podał Kanał Zero.

Pokłosiem tej sprawy była dymisja kierownictwa i rady nadzorczej Szpitala Południowego oraz rezygnacja dwóch wiceprezydentek Warszawy.





Mentzen krytykuje PiS, że oddawali sprzęt Ukrainie. Czarnek w ''Graffiti'': Na początku wojny ten sam Mentzen mówił, że musimy pomagać Ukrainie Polsat News