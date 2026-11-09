W skrócie Wśród rannych w sobotnim zamachu w Krakowie jest strażak z OSP w Olszowicach, który w momencie zdarzenia jechał na zajęcia dla młodzieży.

Strażak kierował białym Oplem, w który uderzyło Subaru prowadzone przez sprawcę zamachu, Michała Oksińskiego.

W sobotniej strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a sprawca, Michał Oksiński, zmarł później w szpitalu.

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"Dotarła do nas wiadomość, której nikt z nas nigdy nie chciałby usłyszeć. Jedną z osób poszkodowanych w tym tragicznym zdarzeniu jest nasz druh, kolega, a przede wszystkim przyjaciel - Tomek" - przekazała OSP w Olszowicach.

"Byli w drodze do remizy". Informacje o kierowcy Opla

"Z ogromną ulgą i nadzieją pragniemy przekazać informację że życiu Tomka nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo" - dodano.

Myślenicki Serwis Informacyjny dodał, że strażak był kierowcą białego Opla, w który uderzyło Subaru prowadzone przez sprawcę zamachu, Michała Oksińskiego.

"Tomek wraz z naszą druhną Kingą byli w drodze do remizy, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jechali, by po raz kolejny poświęcić swój wolny czas młodym ludziom, dzielić się z nimi wiedzą, doświadczeniem i pasją do pożarnictwa" - poinformowali strażacy.

Strażak był jedną z 16 osób (wliczając sprawcę), które zostały ranne w wyniku sobotniej tragedii.

"Tomek odniósł bardzo ciężkie obrażenia, a miniona noc była dla niego czasem niezwykle trudnej walki. Dla nas wszystkich były to godziny pełne niepewności, niepokoju i nadziei. Godziny, w których każda kolejna wiadomość miała ogromne znaczenie, a myślami byliśmy tylko w jednym miejscu - przy naszym przyjacielu" - zapewnia OSP Olszowice.

Zamach w Krakowie. Nie żyje Michał Oksiński

"Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbą o uszanowanie prywatności Tomka oraz jego najbliższych. Prosimy o powstrzymanie się od pytań dotyczących szczegółów jego stanu zdrowia i okoliczności zdarzenia. W tej chwili rodzina potrzebuje przede wszystkim spokoju i zrozumienia. Na jej ręce przekazujemy słowa wsparcia, pamiętajcie jesteśmy z Wami i zawsze możecie na nas liczyć!" - dodali strażacy.

W sobotnie popołudnie na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny - zginęło sześć osób. Sprawcą okazał się pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński.

Policja po wejściu do domu w którym mieszkał mężczyzna znalazła trzy ciała - jego rodziców i siostry. Małopolska policja przekazała w poniedziałek rano, że Oksiński zmarł w szpitalu.



