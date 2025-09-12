Marcin Przydacz odniósł się w Radiu ZET do kwestii rosyjskich dronów w Polsce. Jak przekazał, z dotychczasowych informacji Kancelarii Prezydenta wynika, że polską granicę przekroczyło nie 19, jak podawano, ale 21 bezzałogowców.

- Przecież te (niektóre - red.) drony też wlatywały, były kilkanaście sekund i wracały - powiedział.

Rosyjskie drony w Polsce. Przydacz: Według wojska stanowiły zagrożenie

Przydacz poinformował także, że według informacji z wczoraj wieczora, nie wszystkie drony zostały już zlokalizowane. Według polskiego wojska stanowiły one zagrożenie, dlatego zostały zneutralizowane. Na raport w tej sprawie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jednocześnie współpracownik prezydenta argumentował, że "jeśli 200 kg dron leci nad terytorium Polski, to sam w sobie już stanowi zagrożenie, gdyby spadł, coś się wydarzyło".

- Wojsko stwierdzi, czy zagrożenie wynikało też z innych aspektów tych dronów - dodał.

Pytany z kolei o możliwość powtórzenia się incydentów z rosyjskimi dronami, Przydacz przypomniał, że w kierunku Ukrainy Rosja potrafi wysłać dziennie kilkaset dronów. - Z tego deszczu dronów nie sposób powiedzieć na 100 proc., że nie oderwą się jakieś, które znów nie przekroczą naszej granicy - wskazał.

- Trzeba się przygotować na to, że mogą być takie sytuacje. Ja ich nie zakładam, ale dla naszego bezpieczeństwo lepiej, żebyśmy mieli świadomość tego ryzyka - nadmienił.

Wojna na Ukrainie. Przydacz: Coraz bardziej jest to wojna dronów

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta pytany był również o kwestię tego, co Polska powinna poprawić, aby skutecznie bronić się przed podobnymi zdarzeniami.

- Brakuje nam jeszcze rozwoju systemów antydronowych i rozpoznania. Wojna rosyjska przeciwko Ukrainie się zmienia. Coraz bardziej jest to wojna z powietrza i wojna dronów. My mamy systemy wdrażane - powiedział.

Wyraził też opinię, że proces, który rozpoczął się za czasów Zjednoczonej Prawicy, "powinien przyspieszyć".

Przekazał też, że ze strony rządu padła jasna deklaracja, że trzeba "absolutnie przyspieszyć pracę" w zakresie systemów antydronowych. - Prezydent też tego oczekuje - oznajmił.

Więcej informacji wkrótce...

Donald Tusk spotkał się z pilotami w Łasku: Tylko wróg się nie zmienia Polsat News