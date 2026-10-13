W skrócie Policja przeprowadziła 108 tysięcy kontroli w szkołach na terenie całego kraju i zatrzymała 167 osób.

Około 20 tys. funkcjonariuszy czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, monitorując sieć oraz reagując na każde zgłoszenie.

Rząd i służby zwracają uwagę na dezinformację w internecie, w tym możliwą aktywność rosyjskich botów po szkolnych atakach.

W ostatnich dniach doszło do serii ataków z udziałem nastolatków w szkołach w Leszczydole-Nowinach, Ostrołęce, Sierpcu i Warszawie.

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W poniedziałek po południu Donald Tusk informował, że w związku ze wzmożonymi kontrolami w szkołach policja zatrzymała 135 osób. We wtorek rano statystyki uległy zmianie.

"167 osób zatrzymanych w całym kraju od początku działań" - podała na platformie X policja. Łącznie przeprowadzono ponad 108 tys. kontroli placówek oświatowych. Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwa około 20 tys. funkcjonariuszy.

Do godz. 6 rano we wtorek odnotowano 415 zdarzeń, gdzie występuje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

"Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - zapewniono w komunikacie.

Fala dezinformacji po atakach w szkołach. Wicepremier wprost o "rosyjskich botach"

W poniedziałek odbyła się narada premiera z szefami resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji. - Do tej pory, nasze działania i czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są bardzo zredukowane - informował Donald Tusk.

- Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, która budzą niepokój - tłumaczył szef rządu.

- Monitoring sieci trwa przez całą dobę. Od wczoraj (od niedzieli - red.) obserwujemy wykorzystywanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Pojawiają się również doniesienia o aktywności rosyjskich botów, które wzmacniają zasięg takich treści - przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, otwiera się w nowym oknie.

Seria ataków w polskich szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.



