Spis treści: Nowe badanie na NFZ od 2027 roku. Pozwoli wykryć groźną chorobę Czym jest badanie WKR i kiedy się je przeprowadza? Ile kosztuje badanie WKR?

Jak czytamy w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, nowe badanie na NFZ od 1 stycznia 2027 roku ma pomóc wykryć chorobę tętnic obwodowych i ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. Chodzi o pomiar wskaźnika kostka-ramię (WKR/ABI).

Nowe badanie na NFZ od 2027 roku. Pozwoli wykryć groźną chorobę

Projekt rozporządzenia opiera się na rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ten wskazuje, że zmiana przepisów wynika z potrzeby zapewnienia dostępu do świadczeń diagnostycznych dla pacjentów z grup ryzyka miażdżycy tętnic kończyn dolnych, z objawami klinicznymi choroby tętnic obwodowych (PAD), u których stwierdzono podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe, bez istotnych chorób współistniejących.

Obecnie pomiar WKR nie jest ujęty jako odrębne świadczenie diagnostyczne w wykazie świadczeń gwarantowanych. A to ogranicza możliwość wykonywania badania w poradniach specjalistycznych.

Tymczasem co roku w Polsce notuje się nawet 40 tys. hospitalizacji z powodu objawowej choroby tętnic obwodowych (PAD) kończyn dolnych. Co grosza, związanych z tym schorzeniem jest ponad 9 tysięcy amputacji. Finansowanie badań WKR mogłoby te statystyki obniżyć.

Czym jest badanie WKR i kiedy się je przeprowadza?

Badanie WKR to wskaźnik kostkowo-ramienny, który ma na celu ocenę nasilenia zmian miażdżycowych, jak wspomnieliśmy wyżej, w tętnicach kończyn dolnych. Co ważne z perspektywy pacjenta, jest nieinwazyjne, łatwe w przeprowadzeniu i nie wywołuje żadnych skutków ubocznych.

Do badania WKR nie trzeba się także przygotowywać i może być wykonane niemal u każdego pacjenta. A to sprawia, że jest to jeden z najłatwiejszych do przeprowadzenia testów.

Badanie WKR ma potwierdzić lub wykluczyć zwężenia tętnic u osób obarczonych ryzykiem miażdżycy oraz u osób, u których już wystąpiły objawy tej choroby. Niski wynik pozwala również wskazać, czy istnieje zwiększone ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. WKR jest także stosowany w leczeniu pacjentów ze stopą cukrzycową. Na podstawie wyniku można przewidywać szanse na zagojenie rany lub ryzyko utraty kończyny.

Jak wygląda badanie WKR? Najpierw mierzone jest ciśnienie krwi na obu ramionach, a następnie, przy użyciu sondy Dopplera, mierzone jest ciśnienie skurczowe na tętnicach stóp. Na każdej kończynie mierzy się ciśnienie na tętnicy grzbietowej stopy i na tętnicy piszczelowej tylnej. Z tych danych obliczany jest WKR, dla każdej kończyny osobno.

Test WKR warto przeprowadzić, kiedy pacjent odczuwa ból nóg podczas chodzenia, rany na stopach trudno się goją lub kiedy odczuwa zimno w dolnych partiach nóg. Jeżeli lekarz podejrzewa problemy z krążeniem tętniczym, WKR może być jednym z pierwszych badań pozwalających ocenić, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka.

Ile kosztuje badanie WKR?

Aktualnie ceny badania WKR wahają się od 100 do 150 zł. Choć można znaleźć tańsze oferty, to warto podkreślić, że to zazwyczaj cena za samo badanie. Do tej należy doliczyć kwotę konsultacji medycznej, o ile wyniki będziemy omawiać w prywatnej placówce.

Po wejściu w życie zmian podmioty wykonujące działalność leczniczą, które chcą realizować świadczenie, będą zobowiązane do spełnienia określonych warunków. A to oznacza zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz personelu medycznego uprawnionego i przeszkolonego w metodologii ABI/TBI. Świadczenie ma być dostępne w poradniach kardiologicznych, diabetologicznych i leczenia chorób naczyń.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, tylko w pierwszych dwóch latach od objęcia refundacją badania WKR z tego świadczenia ma skorzystać ponad 1,6 mln pacjentów. Najpierw jednak projekt rozporządzenia czeka przejście ścieżki legislacyjnej. Aktualnie trafił do konsultacji publicznych.



