W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla kilku północnych województw.

Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów, szczególnie wieczorem i nocą.

W nocy temperatury będą niskie, a opady deszczu prognozowane są głównie na południowym wschodzie kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla północnej Polski. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów" - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty dla dziewięciu województw

Początkowo alerty dotyczyły sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego.

Po godz. 19 IMGW podał, że alerty wydano również dla województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia obowiązują od soboty wieczorem do niedzieli do godz. 9:00 rano.

Gdański Urząd Miasta przekazał, że we wschodniej części strefy brzegowej widoczność będzie ograniczona od 200 do 500 metrów.

Prognoza pogody na niedzielę. Gdzie będzie najcieplej?

W nocy z soboty na niedzielę temperatura będzie się wahać od 2 stopni w Suwałkach i Szczecinie do 7 stopni w Zielonej Górze i Opolu.

W ciągu dnia termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza w Zakopanem do 10 stopni w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane.

Opady mogą wystąpić w niedzielę w południowo-wschodniej Polsce. Najwięcej deszczu spadnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Spór w studiu po głosowaniu ws. aresztu dla Ziobry. ''Prześladowanie opozycji'' kontra ''normalne sprawy sejmowe''' Polsat News Polsat News