Nowe alerty pogodowe. IMGW wskazuje na dziewięć województw

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Widoczność w dziewięciu województwach będzie mocno ograniczona - miejscami do poniżej 200 metrów. Z tego względu nie tylko kierowcy, ale i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Gęsta mgła znacznie ograniczy widoczność. IMGW wydał ostrzeżenia. Zdj. ilustracyjne
Gęsta mgła znacznie ograniczy widoczność. IMGW wydał ostrzeżenia. Zdj. ilustracyjneWojciech Strozyk/REPORTERReporter

W skrócie

  • IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla kilku północnych województw.
  • Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów, szczególnie wieczorem i nocą.
  • W nocy temperatury będą niskie, a opady deszczu prognozowane są głównie na południowym wschodzie kraju.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla północnej Polski. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 metrów" - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty dla dziewięciu województw

Początkowo alerty dotyczyły sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego.

Po godz. 19 IMGW podał, że alerty wydano również dla województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia obowiązują od soboty wieczorem do niedzieli do godz. 9:00 rano.

Zobacz również:

Skutki przejścia trąby powietrznej w Rio Bonito do Iguacu
Świat

Potężne tornado, krajobraz jak po apokalipsie. Co najmniej pięć osób zginęło

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Gdański Urząd Miasta przekazał, że we wschodniej części strefy brzegowej widoczność będzie ograniczona od 200 do 500 metrów.

    Prognoza pogody na niedzielę. Gdzie będzie najcieplej?

    W nocy z soboty na niedzielę temperatura będzie się wahać od 2 stopni w Suwałkach i Szczecinie do 7 stopni w Zielonej Górze i Opolu.

    W ciągu dnia termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza w Zakopanem do 10 stopni w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane.

    Opady mogą wystąpić w niedzielę w południowo-wschodniej Polsce. Najwięcej deszczu spadnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

    Zobacz również:

    Huragan Melissa spustoszył Jamajkę. Teraz dotarł do wybrzeży Kuby
    Świat

    Krajobraz jak z apokalipsy. Najpotężniejsze uderzenie w historii wyspy

    Paweł Basiak
    Paweł Basiak
    Spór w studiu po głosowaniu ws. aresztu dla Ziobry. ''Prześladowanie opozycji'' kontra ''normalne sprawy sejmowe'''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze